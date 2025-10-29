Popyt na dofinansowanie z KPO na transformację energetyczną znacznie przekroczył budżet.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowy na 82 mld zł, ale zapotrzebowanie wynosiło 150 mld zł.

Budżet na morskie farmy wiatrowe został zmniejszony z 20 mld zł do 9,8 mld zł.

Gigantyczne zainteresowanie funduszami z KPO

Z informacji opublikowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” wynika, że nabór wniosków o dofinansowanie z KPO na transformację energetyczną zakończył się 15 października, jednak spora część złożonych aplikacji wciąż podlega szczegółowej analizie. Kluczowy termin zawarcia umów to 31 sierpnia 2026 roku, choć faktyczne wydatkowanie środków może nastąpić w późniejszym terminie.

BGK miał do dyspozycji imponującą kwotę 96,1 mld zł na wsparcie transformacji energetycznej, przy czym przeważająca część tej sumy była dostępna w formie pożyczek. Bezzwrotne wsparcie, stanowiące zaledwie 2,1 mld zł, zarezerwowano wyłącznie na inwestycje w obiecujące technologie wodorowe.

Jak BGK rozdziela dostępne Środki?

Do tej pory BGK podpisał umowy na łączną kwotę blisko 82 mld zł. Prof. Marta Postuła, pełniąca funkcję pierwszej wiceprezes zarządu BGK, zapewnia, że wszystkie dostępne środki zostaną w pełni rozdysponowane.

Największa część alokacji, bo aż 67,2 mld zł, została skierowana na pożyczki w ramach Funduszu Wsparcia Energetyki. W ramach tego instrumentu zawarto sześć umów na kwotę niemal 61 mld zł, które mają wesprzeć budowę i modernizację kluczowych sieci elektroenergetycznych.

Popyt wielokrotnie przewyższa dostępną pulę środków

Prof. Postuła podkreśla, że zapotrzebowanie na finansowanie było znacznie wyższe niż dostępne zasoby. Wartość złożonych wniosków sięgnęła oszałamiającej kwoty około 150 mld zł.

„Długość nowej i zmodernizowanej sieci to ok. 147 tys. km, czyli 42 razy więcej niż obwód Polski” – czytamy w „DGP”.

Kolejnym ważnym elementem KPO są inwestycje ukierunkowane na kompleksową, zieloną transformację polskich miast. Na ten cel przeznaczono 14,8 mld zł. Do tej pory BGK podpisał ponad tysiąc umów na realizację około 3 tysięcy zadań o łącznej wartości niemal 7,8 mld zł.

Budżet na budowę morskich farm wiatrowych, realizowanych w ramach Funduszu na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej, został niestety zredukowany z 20 mld zł do 9,8 mld zł. Pomimo tego ograniczenia, BGK podpisał pięć umów na realizację tych strategicznych inwestycji.

Budżet KPO zredukowany ze względu na potrzeby bezpieczeństwa

Warto zwrócić uwagę, że budżet KPO został celowo zredukowany, aby wesprzeć inne obszary, w tym fundusz obronności i bezpieczeństwa. Taka decyzja odzwierciedla aktualne priorytety rządu w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

