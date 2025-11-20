Rząd przekazuje NFZ 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego, twierdząc, że to wystarczy do końca roku.

Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że realne potrzeby NFZ to aż 14 mld zł, a nie 3,6 mld zł.

Niedofinansowanie już skutkuje masowym przekładaniem planowych operacji, co wpłynie na zdrowie pacjentów i gospodarkę.

Środowisko medyczne oczekuje na szczyt w Pałacu Prezydenckim 5 grudnia, licząc na ponadpartyjne reformy systemu zdrowia, który jest w permanentnym kryzysie

Rządowa pomoc, a realne potrzeby systemu

Rada Ministrów poinformowała o przyjęciu projektu ustawy, który ma zasilić budżet Narodowego Funduszu Zdrowia kwotą 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego. Według oficjalnego komunikatu ma to "zabezpieczyć finanse NFZ do końca roku". Inny obraz sytuacji przedstawia jednak Naczelna Izba Lekarska. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, w rozmowie z Super Biznesem mówi wprost, że aby zapiąć finansowo ten rok, potrzebne jest nie 3,6, a 14 mld zł. Ta gigantyczna różnica w szacunkach pokazuje skalę problemu, z jakim mierzy się obecnie finansowanie ochrony zdrowia w Polsce.

Brak wystarczających środków już teraz przekłada się na realne problemy pacjentów. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej przyznaje, że sytuacja jest na tyle poważna, że szpitale są zmuszone do podejmowania drastycznych kroków. „Od miesiąca wiele operacji planowych już zostało przełożonych na nowy rok” – alarmuje Jakub Kosikowski. Tego rodzaju opóźnienia nie pozostaną bez wpływu na zdrowie publiczne i całą gospodarkę. "To będzie skutkowało deficytami zdrowotnymi i ekonomicznymi dla pacjentów i gospodarki Polski" – ostrzega rzecznik, dodając, że straconego w tym roku miesiąca nie da się już nadrobić.

Czy szczyt medyczny w Pałacu Prezydenckim przyniesie reformy?

Środowisko medyczne jest zgodne, że system wymaga głębokich zmian, a nie tylko doraźnych zastrzyków gotówki. "Polski system zdrowia wymaga ponadpartyjnej zgody, a samo dosypywanie pieniędzy nie przyniesie poprawy sytuacji w ochronie zdrowia" – podkreśla rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, Jakub Kosikowski. Lekarze wskazują, że kolejne rządy obawiają się wprowadzenia niezbędnych, ale niepopularnych reform ze względu na potencjalne koszty polityczne w kolejnych wyborach. Tymczasem bez odważnych decyzji system będzie pogrążał się w permanentnym kryzysie.

Nadzieją na przełom ma być spotkanie w Pałacu Prezydenckim. 5 grudnia odbędzie się tam szczyt medyczny z inicjatywy prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, po spotkaniu z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta przyznał, że istnieje zgoda co do tego, że "mamy do czynienia z kryzysem, który ma charakter permanentny".

Lekarze liczą, że szczyt stanie się platformą do wypracowania długofalowego planu naprawczego. Jakub Kosikowski w rozmowie z Super Biznesem nie kryje, że dialog z resortem zdrowia jest utrudniony. „Obecnie mamy wrażenie, że mamy większą wiedzę tego co dzieje się w systemie zdrowia niż resort zdrowia” – zauważa rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Środowisko medyczne oczekuje również na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, mając nadzieję, że uda się rozpocząć realny dialog ponad podziałami.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber