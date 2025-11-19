Rząd przekaże NFZ 3,6 mld zł na pokrycie nadwykonań, szczególnie tych dotyczących dzieci, aby uzupełnić niedobory z Funduszu Medycznego.

Zmiany mają wejść w życie 15 grudnia br. i zapewnić stabilność finansową NFZ, który pokrył już blisko 2,4 mld zł świadczeń ponadlimitowych dla najmłodszych.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) uzyska wyłączne prawo do produkcji kluczowych dokumentów publicznych, takich jak dowody osobiste czy paszporty.

Przepisy dotyczące PWPW mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., wzmacniając bezpieczeństwo systemu dokumentów publicznych w Polsce.

Rząd przekaże 3,6 mld zł na nadwykonania NFZ

Podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt zmieniający ustawę o Funduszu Medycznym, mający dopasować wysokość przekazywanych środków do rzeczywistych potrzeb budżetowych. W uzasadnieniu przypomniano, że w 2024 r. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrył ze składki zdrowotnej świadczenia ponadlimitowe dla najmłodszych pacjentów o wartości blisko 2,4 mld zł. Kwoty tej nie zrefundowano, ponieważ limit środków z Funduszu Medycznego był zbyt niski.

Autorzy projektu wskazują, że większość kosztów tzw. nadwykonań spada na NFZ, choć od 2020 r. fundusz ten powinien finansować świadczenia udzielane osobom do 18. roku życia. Dlatego resort zdrowia ocenia, że wyłączenie limitu w 2025 r. pozwoli przekazać NFZ około 3,6 mld zł. Jak zaznaczono, „z uwagi na obecną sytuację finansową NFZ konieczne jest zapewnienie mu środków na pokrycie kosztów nadwykonań”. Rząd planuje, by nowe przepisy weszły w życie 15 grudnia br.

Nowe przepisy dotyczące dokumentów publicznych

Drugi projekt dotyczy ustawy o dokumentach publicznych i podatku akcyzowym. Zakłada przyznanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wyłącznego prawa do produkcji blankietów kluczowych dokumentów. Jak podkreśliło MSWiA, celem jest „utrzymanie stabilnego i prawidłowego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych”.

W rozporządzeniu wskazano katalog dokumentów, które ma wytwarzać wyłącznie PWPW. Obejmują m.in. dowód osobisty, dokumenty paszportowe, Kartę Polaka, prawo jazdy oraz legitymacje funkcjonariuszy CBA, Służby Więziennej, KAS czy Inspekcji Transportu Drogowego. Zarówno ustawa, jak i rozporządzenie mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

