Prezydent proponuje zmiany w Funduszu Medycznym, wprowadzając subfundusze bezpieczeństwa (na klęski/wojny) i chorób rzadkich u dzieci, aby wzmocnić system zdrowia.

Planuje się zwiększenie finansowania NFZ z Funduszu Medycznego w 2025 r. do 4,4 mld zł, by zaradzić problemom płynności i zaległościom wobec szpitali.

Nowy subfundusz na choroby rzadkie u dzieci przewiduje do 500 mln zł rocznie dla NFZ.

Projekt zakłada wzrost minimalnych wpłat na Fundusz Medyczny o ok. 30% (do 26,1 mld zł) oraz inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną, w tym Centrum Obsługi Pacjenta.

Subfundusz bezpieczeństwa dla szpitali na czas działań wojennych

Prezydencka propozycja zmian w ustawie o Funduszu Medycznym obejmuje powołanie dwóch nowych części: subfunduszu infrastruktury bezpieczeństwa oraz subfunduszu dotyczącego chorób rzadkich u dzieci. Pierwszy z nich ma zapewnić środki na inwestycje potrzebne do utrzymania ciągłości systemu zdrowia w sytuacjach wyjątkowych, takich jak klęski żywiołowe czy działania wojenne. Wsparcie obejmie m.in. modernizację i doposażenie placówek.

Zwiększenie finansowania NFZ z Funduszu Medycznego

Kolejny element projektu przewiduje podniesienie kwoty, którą w 2025 r. można przekazać z Funduszu Medycznego do NFZ. Wskazano, że rozwiązanie to ma pomóc w sytuacji „faktycznej utraty płynności” przez Fundusz. Z danych Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Onkologicznych wynika, że na koniec września zaległości wobec placówek sięgały 1,35 mld zł.

W dokumentach zaznaczono, że 12 listopada na kontach Funduszu znajdowało się 7 mld zł, a na koniec roku środki mają wynieść około 4,4 mld zł. Projekt przewiduje, że w 2025 r. do NFZ na finansowanie świadczeń dla dzieci trafi maksymalnie 4,4 mld zł.

Finansowanie leczenia chorób rzadkich u dzieci

Drugi z zapowiadanych subfunduszy ma odpowiadać za rozwój leczenia chorób rzadkich u najmłodszych. Projekt przewiduje stworzenie do 2026 r. dokumentu „Plan dla Chorób Rzadkich u Dzieci”, który będzie aktualizowany co dwa lata. Z subfunduszu dofinansowanie dla NFZ ma wynosić do 500 mln zł rocznie, z coroczną waloryzacją, co ma zwiększyć dostępność terapii.

Inwestycje i zasady udzielania dotacji

Programy inwestycyjne finansowane z nowego subfunduszu bezpieczeństwa ma zatwierdzać Rada Ministrów na wniosek szefa resortu zdrowia. Oceną projektów zajmą się komisje konkursowe, a same kryteria będą musiały uzyskać akceptację ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa Kancelarii Prezydenta.

Dodatkowo państwo ma zwiększyć minimalne wpłaty na Fundusz Medyczny na lata 2025–2029 o około 30 proc., co daje łączną kwotę co najmniej 26,1 mld zł.

Projekt zakłada również przeznaczenie części środków na rozwój infrastruktury teleinformatycznej, w tym stworzenie Centrum Obsługi Pacjenta, które ma poprawić jakość i dostępność usług. Nowelizacja ma wejść w życie 15 grudnia 2025 r.

