Nowa odsłona programu „Mój Prąd” ruszy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków z poprzedniej edycji (Mój Prąd 6.0), co ma nastąpić do końca roku.

W pierwszej kolejności planowane jest uruchomienie naboru na przydomowe magazyny energii i ciepła, z wykorzystaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Magazyny energii mogą poprawić efektywność instalacji fotowoltaicznych rozliczanych w systemie net-billing o ponad 70%.

Poprzednia edycja programu (Mój Prąd 6.0) zakończyła się przedwcześnie z powodu wyczerpania środków, pomimo kilkukrotnego zwiększania budżetu do 1,85 mld zł

Kiedy ruszy nowy nabór w programie „Mój Prąd”?

Właściciele domów i osoby planujące inwestycje w odnawialne źródła energii z niecierpliwością czekają na kolejną odsłonę programu „Mój Prąd”. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, uchyliła rąbka tajemnicy. Kluczową informacją jest to, że start nowego naboru uzależniony jest od zakończenia obsługi wniosków z poprzedniej edycji.

Jak poinformowała minister, największym problemem programu „Mój Prąd 6.0” było uruchomienie go w momencie, gdy wciąż rozpatrywano wnioski z wcześniejszej puli. Aby uniknąć powtórzenia tego błędu, podjęto konkretne decyzje. „Umówiłam się z zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by do końca roku obsłużyli wszystkie wnioski, które wpłynęły w ramach programu Mój Prąd 6.0. Wtedy będziemy mogli przystąpić do nowego naboru” – powiedziała Hennig-Kloska. Oznacza to, że nowy „Mój Prąd” najprawdopodobniej wystartuje w pierwszym kwartale 2025 roku.

Co nowego w „Moim Prądzie”? Priorytetem magazyny energii

Nowa edycja programu przyniesie istotne zmiany w priorytetach. Choć szczegóły finansowe są jeszcze dopracowywane, znamy już główny kierunek. Rząd zamierza w pierwszej kolejności uruchomić nabór na przydomowe magazyny energii i magazyny ciepła, przeznaczając na ten cel środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ta decyzja jest odpowiedzią na rosnące problemy prosumentów rozliczających się w systemie net-billing.

„Wiele osób korzystających z systemu net-billing narzeka na nieefektywność własnej instalacji, która produkuje prąd bardzo tanio, a system oddaje tę energię drożej” – zwróciła uwagę minister Hennig-Kloska. Inwestycja w magazyn energii ma być rozwiązaniem tego problemu, znacząco zwiększając autokonsumpcję wyprodukowanej energii i uniezależniając prosumentów od wahań cen na rynku.

Dlaczego magazyny energii są tak ważne w nowej edycji?

System net-billing, który zastąpił wcześniejszy system opustów, polega na sprzedaży nadwyżek energii do sieci i kupowaniu jej w momentach, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu (np. w nocy). W praktyce oznacza to, że prosumenci sprzedają energię w okresach jej największej podaży, czyli po niskich cenach, a kupują, gdy jest droższa. Dofinansowanie do fotowoltaiki połączone z magazynem energii ma na celu poprawę opłacalności całej inwestycji.

Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu, magazyn energii pozwala na przechowywanie nadwyżek prądu wyprodukowanego w ciągu dnia i wykorzystywanie go w godzinach wieczornych lub porannych. Dzięki temu prosumenci minimalizują konieczność zakupu drogiej energii z sieci.

„Magazyn energii potrafi poprawić efektywność takiej instalacji o ponad 70 proc.” – wskazała Paulina Hennig-Kloska. Skupienie się na tej technologii ma więc bezpośrednio przełożyć się na realne oszczędności w portfelach Polaków i zwiększyć stabilność całego systemu energetycznego.

