Program "Mój prąd 6.0" zakończył się we wrześniu 2024 r., przyjmując ponad 121 tys. wniosków, a jego budżet został zwiększony z 400 mln zł do 1,85 mld zł z powodu ogromnego zainteresowania.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowym programem wsparcia dla prosumentów, który ma być kontynuacją "Mojego prądu", z silnym naciskiem na dotacje do magazynów energii.

Rząd planuje zwiększyć liczbę przydomowych magazynów energii z obecnych 60 tys. do 200 tys. do końca obecnej kadencji, oferując dotacje również dla prosumentów już posiadających instalacje PV.

Mimo zakończenia "Mojego prądu", nadal dostępne są dotacje dla prosumentów w programach "Moja Elektrownia Wiatrowa" (400 mln zł) i "Energia dla Wsi" (1 mld zł)

Program "Mój Prąd" zakończony. Jakie są wyniki naboru?

Szósta edycja popularnego programu wsparcia dla prosumentów zakończyła się 12 września 2025 r., a jej wyniki przerosły oczekiwania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował o przyjęciu aż 121 tysięcy wniosków. Rekordowe zainteresowanie programem sprawiło, że jego budżet zwiększono z 400 mln zł do aż 1,85 mld zł, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na dofinansowanie do fotowoltaiki i rozwiązań OZE w Polsce. Wiceminister klimatu i środowiska, Krzysztof Bolesta, w rozmowie z serwisem wnp.pl potwierdził, że choć nabór został zamknięty, to nie koniec wsparcia.

Zaczynamy już prace nad kolejnym programem, który miałby być kontynuacją "Mojego prądu". Na pewno taki program będzie i na pewno będzie skierowany do prosumentów - powiedział wiceminister.

Jaki będzie nowy program? Rząd stawia na magazyny energii

Choć szczegóły następcy "Mojego Prądu" są jeszcze w fazie opracowywania, kierunek zmian jest już znany. Rząd zamierza położyć znacznie większy nacisk na rozwój przydomowych magazynów energii. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 60 tys. takich instalacji, a celem rządu jest zwiększenie tej liczby do 200 tys. do końca obecnej kadencji. Wiceszef resortu klimatu jasno wskazał, że przyszłość wsparcia dla prosumentów będzie mocno powiązana z inwestycjami w przydomowe magazyny energii.

Chcemy, aby do końca naszej kadencji było ich 200 tys. Nie wykluczam, że w nowym programie będzie także możliwość dotacji do zakupu magazynów energii dla prosumentów już posiadających instalację fotowoltaiczną, co pomoże im w lepszym zarządzaniu zużyciem energii - wyjaśnił Krzysztof Bolesta.

Rekordowe dotacje na magazyny energii. Ile można było zyskać?

Dane z ostatniej edycji pokazują, że program Mój Prąd już teraz skutecznie zachęcał do inwestowania w magazynowanie energii, o czym świadczy fakt, że aż 60 proc. wniosków (74 tys.) dotyczyło tego rozwiązania, opiewając na łączną kwotę ponad 1 mld zł. W ramach "Mojego Prądu 6.0" można było uzyskać dofinansowanie do 16 tys. zł na magazyn energii elektrycznej, do 5 tys. zł na magazyn ciepła oraz do 7 tys. zł na mikroinstalację PV (jeśli była połączona z magazynem).

Warto przypomnieć, że prosumenci wciąż mogą korzystać z innych form wsparcia. Trwają nabory w ramach programów:

Moja Elektrownia Wiatrowa (budżet 400 mln zł, wnioski do końca 2028 r.).

Energia dla Wsi (budżet 1 mld zł, wnioski do 19 grudnia 2025 r.).

