Czternasta emerytura w 2026 roku ma wynieść ok. 1978 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura.

Ustawa pozwala rządowi na podniesienie tej kwoty powyżej minimalnej, ale dotychczas brak było takiej decyzji.

Pełną kwotę otrzymają seniorzy z emeryturą do 2900 zł brutto; powyżej tej kwoty świadczenie będzie pomniejszane.

Sprawdź, dlaczego podwyżka jest mało realna i co to oznacza dla milionów seniorów!

Czternasta emerytura 2026. Ile wyniesie?

Na dziś obowiązuje scenariusz bazowy. Czternasta emerytura w 2026 roku ma wynieść około 1978 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura po waloryzacji. To oznacza, że będzie na tym samym poziomie co trzynastka, którą seniorzy dostają wiosną.

W praktyce daje to około 1600–1650 zł „na rękę” dla osób z najniższymi świadczeniami. Wypłaty – jak co roku – zrealizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Ustawa daje więcej. Rząd może podnieść świadczenie

Mało kto wie, że przepisy przewidują znacznie więcej. Zgodnie z ustawą rząd może w drodze rozporządzenia podnieść kwotę czternastej emerytury powyżej minimalnej.

To oznacza jedno:

czternastka może być wyższa niż trzynastka

decyzja zależy wyłącznie od rządu

nie ma ustawowego limitu podwyżki

To polityczno-budżetowa decyzja, która może zapaść nawet jesienią.

Dlaczego podwyżka jest mało realna?

Choć przepisy dają zielone światło, praktyka pokazuje coś innego. Do tej pory rząd ani razu nie skorzystał z możliwości podniesienia czternastki powyżej minimum. Powód jest prosty: pieniądze. Każda podwyżka to miliardy złotych dodatkowych wydatków. A przy napiętym budżecie oznacza to trudne decyzje.

Na dziś brak też jakichkolwiek zapowiedzi politycznych. A to zwykle oznacza jedno – zmian raczej nie będzie.

Kto dostanie pełną czternastkę?

Nie wszyscy seniorzy dostaną pełną kwotę. System działa według zasady „złotówka za złotówkę”.

do 2900 zł brutto – pełna wypłata

powyżej – świadczenie maleje

około 4828 zł brutto – brak wypłaty

W praktyce oznacza to, że największe wsparcie trafia do osób z najniższymi emeryturami.

Do kiedy decyzja? Zegar tyka

Rząd ma czas do 31 października 2026 roku, by zdecydować o ewentualnej podwyżce. To oznacza, że przez większość roku seniorzy nie mają pewności, ile dokładnie dostaną jesienią.

Na dziś scenariusz jest jasny: czternasta emerytura pozostanie na poziomie minimalnym, czyli takim samym jak trzynastka.

Co to oznacza dla seniorów?

Na papierze przepisy dają nadzieję na wyższe świadczenia. W praktyce jednak wszystko wskazuje na to, że emerytury dodatkowe w 2026 roku pozostaną bez zmian.

Dla milionów seniorów oznacza to jedno: czternastka nie będzie wyższa od trzynastki, a realne wsparcie pozostanie na dotychczasowym poziomie.

