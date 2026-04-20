14. emerytura wyższa niż trzynastka? Przepisy dają furtkę

Grażyna Czekalińska
2026-04-20 10:56

Seniorzy mogą dostać więcej niż dziś – ale czy tak się stanie? Najnowsze przepisy jasno pokazują, że czternasta emerytura wcale nie musi być równa „trzynastce”. Sprawdzamy, co planuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jakie są realne szanse na większe wypłaty.

  • Czternasta emerytura w 2026 roku ma wynieść ok. 1978 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura.
  • Ustawa pozwala rządowi na podniesienie tej kwoty powyżej minimalnej, ale dotychczas brak było takiej decyzji.
  • Pełną kwotę otrzymają seniorzy z emeryturą do 2900 zł brutto; powyżej tej kwoty świadczenie będzie pomniejszane.
  • Sprawdź, dlaczego podwyżka jest mało realna i co to oznacza dla milionów seniorów!

Czternasta emerytura 2026. Ile wyniesie?

Na dziś obowiązuje scenariusz bazowy. Czternasta emerytura w 2026 roku ma wynieść około 1978 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura po waloryzacji. To oznacza, że będzie na tym samym poziomie co trzynastka, którą seniorzy dostają wiosną.

W praktyce daje to około 1600–1650 zł „na rękę” dla osób z najniższymi świadczeniami. Wypłaty – jak co roku – zrealizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Polecany artykuł:

655 zł więcej z trzynastki i czternastki! Wystarczy jeden formularz w ZUS

Ustawa daje więcej. Rząd może podnieść świadczenie

Mało kto wie, że przepisy przewidują znacznie więcej. Zgodnie z ustawą rząd może w drodze rozporządzenia podnieść kwotę czternastej emerytury powyżej minimalnej.

To oznacza jedno:

  • czternastka może być wyższa niż trzynastka
  • decyzja zależy wyłącznie od rządu
  • nie ma ustawowego limitu podwyżki

To polityczno-budżetowa decyzja, która może zapaść nawet jesienią.

Dlaczego podwyżka jest mało realna?

Choć przepisy dają zielone światło, praktyka pokazuje coś innego. Do tej pory rząd ani razu nie skorzystał z możliwości podniesienia czternastki powyżej minimum. Powód jest prosty: pieniądze. Każda podwyżka to miliardy złotych dodatkowych wydatków. A przy napiętym budżecie oznacza to trudne decyzje.

Na dziś brak też jakichkolwiek zapowiedzi politycznych. A to zwykle oznacza jedno – zmian raczej nie będzie.

Kto dostanie pełną czternastkę?

Nie wszyscy seniorzy dostaną pełną kwotę. System działa według zasady „złotówka za złotówkę”.

  • do 2900 zł brutto – pełna wypłata
  • powyżej – świadczenie maleje
  • około 4828 zł brutto – brak wypłaty

W praktyce oznacza to, że największe wsparcie trafia do osób z najniższymi emeryturami.

Do kiedy decyzja? Zegar tyka

Rząd ma czas do 31 października 2026 roku, by zdecydować o ewentualnej podwyżce. To oznacza, że przez większość roku seniorzy nie mają pewności, ile dokładnie dostaną jesienią.

Na dziś scenariusz jest jasny: czternasta emerytura pozostanie na poziomie minimalnym, czyli takim samym jak trzynastka.

Co to oznacza dla seniorów?

Na papierze przepisy dają nadzieję na wyższe świadczenia. W praktyce jednak wszystko wskazuje na to, że emerytury dodatkowe w 2026 roku pozostaną bez zmian.

Dla milionów seniorów oznacza to jedno: czternastka nie będzie wyższa od trzynastki, a realne wsparcie pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Pieniądze to nie wszystko - Michał Rado
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy? Tak pracowano w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Jak brzmiało słynne powiedzenie o pracy w PRL z końca lat 60. XX wieku?
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Tak pracowano w PRL-u
