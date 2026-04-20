- Czternasta emerytura w 2026 roku ma wynieść ok. 1978 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura.
- Ustawa pozwala rządowi na podniesienie tej kwoty powyżej minimalnej, ale dotychczas brak było takiej decyzji.
- Pełną kwotę otrzymają seniorzy z emeryturą do 2900 zł brutto; powyżej tej kwoty świadczenie będzie pomniejszane.
Czternasta emerytura 2026. Ile wyniesie?
Na dziś obowiązuje scenariusz bazowy. Czternasta emerytura w 2026 roku ma wynieść około 1978 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura po waloryzacji. To oznacza, że będzie na tym samym poziomie co trzynastka, którą seniorzy dostają wiosną.
W praktyce daje to około 1600–1650 zł „na rękę” dla osób z najniższymi świadczeniami. Wypłaty – jak co roku – zrealizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosków.
Ustawa daje więcej. Rząd może podnieść świadczenie
Mało kto wie, że przepisy przewidują znacznie więcej. Zgodnie z ustawą rząd może w drodze rozporządzenia podnieść kwotę czternastej emerytury powyżej minimalnej.
To oznacza jedno:
- czternastka może być wyższa niż trzynastka
- decyzja zależy wyłącznie od rządu
- nie ma ustawowego limitu podwyżki
To polityczno-budżetowa decyzja, która może zapaść nawet jesienią.
Dlaczego podwyżka jest mało realna?
Choć przepisy dają zielone światło, praktyka pokazuje coś innego. Do tej pory rząd ani razu nie skorzystał z możliwości podniesienia czternastki powyżej minimum. Powód jest prosty: pieniądze. Każda podwyżka to miliardy złotych dodatkowych wydatków. A przy napiętym budżecie oznacza to trudne decyzje.
Na dziś brak też jakichkolwiek zapowiedzi politycznych. A to zwykle oznacza jedno – zmian raczej nie będzie.
Kto dostanie pełną czternastkę?
Nie wszyscy seniorzy dostaną pełną kwotę. System działa według zasady „złotówka za złotówkę”.
- do 2900 zł brutto – pełna wypłata
- powyżej – świadczenie maleje
- około 4828 zł brutto – brak wypłaty
W praktyce oznacza to, że największe wsparcie trafia do osób z najniższymi emeryturami.
Do kiedy decyzja? Zegar tyka
Rząd ma czas do 31 października 2026 roku, by zdecydować o ewentualnej podwyżce. To oznacza, że przez większość roku seniorzy nie mają pewności, ile dokładnie dostaną jesienią.
Na dziś scenariusz jest jasny: czternasta emerytura pozostanie na poziomie minimalnym, czyli takim samym jak trzynastka.
Co to oznacza dla seniorów?
Na papierze przepisy dają nadzieję na wyższe świadczenia. W praktyce jednak wszystko wskazuje na to, że emerytury dodatkowe w 2026 roku pozostaną bez zmian.
Dla milionów seniorów oznacza to jedno: czternastka nie będzie wyższa od trzynastki, a realne wsparcie pozostanie na dotychczasowym poziomie.