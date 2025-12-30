Piotr Żak nowym prezesem Polsatu! To definitywny koniec Zygmunta Solorza?

Piotr Żak nowym prezesem zarządu Grupy Polsat Plus, Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat.

Zmiany w zarządach i radach nadzorczych kluczowych spółek, w tym Polkomtelu i Netii.

Powrót do władzy dzieci Zygmunta Solorza po sporach sukcesyjnych.

Piotr Żak nowym prezesem grupy Polsat Plus. Do rady nadzorczej dołączyli też Aleksandra Żak, Tobias Solorz

- Nowym Prezesem Zarządu Grupy Polsat Plus jest Piotr Żak. Łączy on prezesurę Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat. W Polkomtelu Prezesem został Maciej Stec, a Andrzej Abramczuk jest Prezesem Netii – poinformowała Grupa Polsat Plus w poniedziałkowym [29.12.2025] komunikacie.

Zmiany dotknęły nie tylko stanowisko prezesa. Do zarządu Cyfrowego Polsatu dołączył Bartłomiej Drywa, związany z Grupą od ponad 15 lat, obejmując odpowiedzialność za relacje inwestorskie, ESG i compliance. Andrzej Abramczuk, dotychczasowy prezes Netii, został powołany na członka zarządu Cyfrowego Polsatu i wiceprezesa Zarządu Polkomtelu. Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, związana z Grupą Polsat Plus od ponad 25 lat, objęła stanowisko wiceprezes Polkomtelu, pozostając jednocześnie członkiem zarządu Telewizji Polsat i dyrektorem komunikacji marketingowej Grupy Polsat Plus.

Z Telewizji Polsat odchodzi Wiesław Walendziak, który pozostanie w grupie doradców, a jego obowiązki przejmuje Piotr Żak. Michał Sobolewski zakończył pracę w Polkomtelu. Do rad nadzorczych spółek Grupy dołączyli Aleksandra Żak, Tobias Solorz oraz Piotr Żak jako wiceprzewodniczący.

- Ich obecność w organach nadzorczych i zarządczych jest najlepszą gwarancją realizacji tej perspektywy. Doskonale znają Grupę i chcą korzystać z tego doświadczenia, aby rozwijać kluczowe obszary działalności spółek Grupy – wskazano w komunikacie.

Skład rad nadzorczych uzupełnili także Jarosław Grzesiak, Marta Poślad i Piotr Muszyński.

Powrót dzieci Zygmunta Solorza, to finał rodzinnej walki o sukcesję?

Przypomnijmy, że sprawa sukcesji w imperium Zygmunta Solorza ciągnęła się od września ubiegłego roku, kiedy to media obiegła informacja o sporze między dziećmi biznesmena a jego żoną, Justyną Kulką. W październiku 2024 roku Tobias Solorz i Piotr Żak zostali odwołani z rad nadzorczych kluczowych spółek, jednak w lipcu 2025 roku wycofali pozwy sądowe.

W maju 2025 roku sąd w Liechtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, co ostatecznie przesądziło o sukcesji na korzyść dzieci. W ostatnich tygodniach Zygmunt Solorz i Justyna Kulka tracili stanowiska w radach nadzorczych spółek Grupy Polsat Plus.

Obecnie większościowy pakiet akcji Grupy Polsat Plus należy do TiVi Foundation, co oznacza, że kontrolę nad biznesami Solorza przejęły jego dzieci.

Również w spółce ZE PAK doszło do zmian kadrowych. Piotr Żak został powołany na nowego prezesa, zastępując Andrzeja Janiszowskiego, który objął stanowisko wiceprezesa zarządu firmy.

Skład rady nadzorczej ZE PAK uzupełniono o Tobiasa Solorza, Aleksandrę Żak, Daniela Ozona, Aleksandra Grada i Jarosława Grzesiaka.

Zygmunt Solorz, to założyciel telewizji Polsat i jeden z najbogatszych Polaków. Jego imperium medialne i telekomunikacyjne rozwijało się dynamicznie od początku lat 90. Dziś Grupa Polsat Plus to potężny konglomerat, skupiający szereg spółek mediowych, telekomunikacyjnych i energetycznych.

W latach 2020 i 2021 Solorz zajmował 1. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”, a jego majątek wyceniano na ponad 10 mld zł.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz