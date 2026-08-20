Mniej zwolnień lekarskich, ale chorujemy dłużej. Co o zdrowiu Polaków mówią dane ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował dane, które rzucają nowe światło na stan zdrowia Polaków. W pierwszej połowie 2026 roku lekarze wystawili 14,1 miliona zaświadczeń lekarskich, co oznacza spadek o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Mimo to, łączna liczba dni spędzonych na chorobowym niemal się nie zmieniła i wyniosła aż 147,7 miliona.

Co to oznacza w praktyce? Choć rzadziej sięgamy po L4, to gdy już to robimy, nasze nieobecności okazują się dłuższe i poważniejsze. Jak pokazała analiza ZUS, przeciętna długość jednego zwolnienia to już prawie 11 dni (10,81 dnia), a udział absencji trwających od 11 do 30 dni wyraźnie wzrósł. Ten trend może być sygnałem, że Polacy rzadziej decydują się na zwolnienie przy drobnych infekcjach, ale częściej zmagają się z poważniejszymi problemami zdrowotnymi.

Kto najczęściej bierze zwolnienie lekarskie? Wiek i płeć mają kluczowe znaczenie

Z analizy ZUS jasno wynika, które grupy społeczne najczęściej korzystają ze zwolnień lekarskich z powodu własnej choroby. Statystyki chorobowe Polaków nie pozostawiają złudzeń: to kobiety odpowiadają za ponad połowę wszystkich zaświadczeń (56,3%). Jeśli chodzi o wiek, najwięcej dni absencji chorobowej przypada na osoby w przedziale od 30 do 39 lat, czyli w okresie dużej aktywności zawodowej.

Dalsze wnioski z raportu pokazują ciekawe różnice między płciami, które mogą być związane z obciążeniami zawodowymi i rodzinnymi. Wśród kobiet to właśnie grupa 30-39 lat dominuje w statystykach, odpowiadając za blisko 30% wszystkich dni nieobecności. Z kolei u mężczyzn najwięcej zwolnień lekarskich odnotowuje się w grupie wiekowej 40-49 lat, co stanowi ponad jedną czwartą ich absencji.

Najczęstsze przyczyny zwolnień lekarskich. Problemy psychiczne drugą główną dolegliwością Polaków

Główne przyczyny zwolnień lekarskich od lat pozostają podobne, choć w najnowszych danych widać pewne niepokojące sygnały. Według ZUS, na pierwszym miejscu niezmiennie znajdują się schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym uciążliwe bóle kręgosłupa, które odpowiadały za 21,6 mln dni absencji. Prawdziwym sygnałem alarmowym jest jednak drugie miejsce – zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (18,2 mln dni). Ich gwałtowny wzrost w statystykach może wskazywać na narastający problem wypalenia zawodowego i stresu. Na kolejnych pozycjach znalazły się urazy i zatrucia (17,2 mln dni) oraz choroby układu oddechowego, których udział w absencjach zauważalnie spadł, co jest dużą zmianą w porównaniu z poprzednimi latami.

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Coraz częściej bierzemy L4 na opiekę nad seniorami. Najnowsze dane ZUS nie pozostawiają złudzeń

W pierwszej połowie 2026 roku zauważalnie spadła liczba zwolnień wystawianych na opiekę nad chorym dzieckiem. Zarejestrowano 1,48 miliona takich zaświadczeń, co jest wynikiem o 6,2% niższym niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przełożyło się to na 5,34 miliona dni absencji, czyli o niemal 10 procent mniej.

Zupełnie odwrotny i dający do myślenia trend obserwujemy w przypadku opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Liczba zaświadczeń wystawionych z tego tytułu, na przykład w celu sprawowania opieki nad seniorem, wzrosła o ponad 12%, osiągając poziom 283 tysięcy. Te liczby pokazują, że Polacy coraz częściej stają przed koniecznością wzięcia L4, aby zająć się starszymi lub niesamodzielnymi krewnymi, co jest wyraźnym odbiciem zmian demograficznych w naszym społeczeństwie.

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