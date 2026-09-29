Nowy obowiązek kierowców. Apteczka będzie musiała być w każdym nowym aucie

Apteczka wraca do samochodów

Jeszcze niedawno wydawało się, że pomysł obowiązkowych apteczek w osobówkach został odłożony. Ministerstwo Infrastruktury ponownie zajęło się jednak sprawą.

Przygotowany został projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące warunków technicznych pojazdów i ich obowiązkowego wyposażenia. Jedną z proponowanych zmian jest właśnie wprowadzenie apteczki pierwszej pomocy do wyposażenia samochodów osobowych.

Jest jednak bardzo ważny szczegół. Nie chodzi o wszystkie samochody jeżdżące obecnie po polskich drogach.

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Projekt zakłada, że nowe wymagania obejmą samochody osobowe zarejestrowane po raz pierwszy po 31 marca 2027 roku.

W praktyce oznacza to, że nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2027 roku, ale właściciele już zarejestrowanych w Polsce samochodów nie będą musieli doposażać swoich aut tylko dlatego, że zmienią się przepisy.

To ważna informacja dla milionów kierowców. Jeśli ktoś ma samochód zarejestrowany już teraz, nowy obowiązek nie będzie dotyczył jego auta na zasadzie konieczności natychmiastowego zakupu apteczki.

Resort szacuje, że stopniowo nowe wymagania obejmą około 650 tys. samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy w 2027 roku.

Co będzie musiało znaleźć się w apteczce?

Ministerstwo jako wzór wskazuje popularną niemiecką normę DIN 13164, która określa wyposażenie samochodowej apteczki.

W zestawie powinny znaleźć się przede wszystkim materiały potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. Chodzi m.in. o: opatrunki indywidualne, sterylne kompresy gazowe, chustę opatrunkową i trójkątną, bandaże i plastry, przylepiec na rolce, rękawiczki jednorazowe,nożyczki, koc termiczny, czyli folię NRC, instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

W bardziej rozbudowanym zestawie mogą znaleźć się również maski medyczne czy chusteczki do dezynfekcji skóry.

Nie wrzucaj leków do samochodu

Jest też ważna rada dotycząca tego, czego lepiej w samochodowej apteczce nie przechowywać.

Chodzi przede wszystkim o leki przeciwbólowe oraz płyny dezynfekujące. Powód jest prosty – samochód potrafi latem zamienić się w piekarnik, a zimą temperatura wewnątrz może spaść bardzo nisko.

Takie warunki mogą negatywnie wpływać na właściwości niektórych preparatów i skracać ich trwałość.

Ile będzie kosztowała apteczka?

Ceny samochodowych apteczek są bardzo różne. W zależności od wyposażenia można znaleźć zestawy kosztujące około 20 zł, ale również ponad 100 zł.

Dla kierowców kupujących nowe auto nie będzie to więc największy wydatek związany z samochodem. Najważniejsze będzie jednak to, aby apteczka faktycznie zawierała wyposażenie pozwalające udzielić pomocy poszkodowanemu.

Nowe przepisy mają sprawić, że taki zestaw stanie się standardowym wyposażeniem nowych samochodów osobowych w Polsce. Na razie właściciele już zarejestrowanych aut nie muszą jednak z tego powodu wymieniać wyposażenia swoich samochodów.

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