Co dokładnie planuje Komisja Europejska?

Propozycja, która leży na stole w Brukseli, to prawdziwa rewolucja. Ma to być koniec z udawaniem, że np. 10-latek ma wymagane 13 lat, i koniec z bezkarnością cyfrowych gigantów. Plan Komisji Europejskiej jest konkretny i uderza w samo serce problemu. Głównym celem jest wprowadzenie realnego zakazu social mediów dla dzieci i radykalna poprawa ich bezpieczeństwa w sieci.

Portal 300Gospodarka wskazuje przede wszystkim na fakt, że Bruksela chce podnieść wiek. Dzieci poniżej 15. roku życia po prostu nie będą mogły samodzielnie założyć konta na platformach społecznościowych czy wideo. To koniec z fikcyjnymi datami urodzenia wpisywanymi przy rejestracji. Dla nastolatków w wieku 13-15 lat przewidziano furtkę, ale pod ścisłą kontrolą – będą mogli korzystać z serwisów tylko za zgodą i pod nadzorem rodziców, a ich konta będą miały ograniczone funkcje, np. w kontaktach z nieznajomymi. Co więcej, w obu przypadkach obowiązywałby twardy limit: maksymalnie godzina dziennie.

Największa zmiana dotyczy jednak samych platform. Projekt rozporządzenia ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w internecie poprzez nałożenie na firmy szeregu konkretnych obowiązków. Koniec z poleganiem na deklaracjach – dostawcy usług będą musieli weryfikować wiek użytkownika za pomocą narzędzi zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Oto najważniejsze obowiązki, jakie spadną na TikToka, Instagrama i inne serwisy:

Koniec z uzależnianiem : Platformy nie będą mogły projektować swoich usług tak, by celowo uzależniały, np. poprzez mechanizm nieskończonego przewijania (tzw. infinite scroll).

: Platformy nie będą mogły projektować swoich usług tak, by celowo uzależniały, np. poprzez mechanizm nieskończonego przewijania (tzw. infinite scroll). Cisza nocna : Zakazane będzie wysyłanie powiadomień w godzinach nocnych, by nie zaburzać snu młodych użytkowników.

: Zakazane będzie wysyłanie powiadomień w godzinach nocnych, by nie zaburzać snu młodych użytkowników. Ochrona przed obcymi: Serwisy będą musiały domyślnie ograniczać możliwość nawiązywania kontaktu z dziećmi przez nieznajome osoby.

Za nieprzestrzeganie tych zasad przewidziano potężne kary finansowe – nawet do 6 proc. globalnego rocznego obrotu firmy. Dla gigantów technologicznych to kwoty liczone w miliardach euro.

Czy taki zakaz da się w ogóle wyegzekwować?

Wszystko wygląda całkiem nieźle na papierze, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Główne pytanie brzmi: czy nowe rozwiązania będzie się dało w ogóle wyegzekwować? Doświadczenia z innych krajów pokazują, że to może być niezwykle trudne. Doskonałym przykładem jest Australia, która już w grudniu 2025 roku wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Efekty są, delikatnie mówiąc, mieszane.

Okazało się, że przez wiele miesięcy nowe prawo było w dużej mierze martwym przepisem. Nie wszystkie platformy w ogóle wdrożyły systemy weryfikacji wieku. A tam, gdzie je wprowadzono, pomysłowość młodych użytkowników (i ich rodziców) nie znała granic. Nastolatkowie masowo obchodzili zabezpieczenia, używając skanów dokumentów i zdjęć swoich rodziców, często za ich pełną zgodą.

Jaki był rezultat? Choć udało się zablokować sporo kont należących do nieletnich, Polski Instytut Ekonomiczny podkreśla, że znaczny odsetek australijskich użytkowników poniżej 16. roku życia wciąż nielegalnie korzystał z popularnych platform, co poddaje w wątpliwość skuteczność samego zakazu social mediów dla dzieci.

W innych krajach również występują od niedawna obostrzenia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez nieletnich. PIE wskazuje na trzy, prócz Australii, kraje, w których zaprowadzono limity dla dzieci i młodzieży.

Australia Zakaz korzystania poniżej 16 roku życia oraz obowiązek weryfikacji wieku (z zakazu wyłączono WhatsApp, a także YouTube Kids). Obowiązuje od grudnia 2025 r. Malezja Zakaz korzystania poniżej 16 roku życia raz obowiązek weryfikacji wieku jedynie na podstawie dokumentów oficjalnych. Obowiązuje od stycznia 2026 r. Brazylia Nie ma odgórnego zakazu. istnieje jedynie obowiązek połączenia konta przez osoby poniżej 16 roku życia z kontem rodzica lub opiekuna. Istnieje zakaz stosowania wybranych funkcji (np. autoplay) w social mediach. Obowiązuje od marca 2026 r. Indonezja Zakaz jest dostosowany do poziomu zagrożenia i obejmuje także gry online. Rodzice muszą wyrazić zgodę na korzystanie z aplikacji, umożliwiających kontakt z anonimowymi użytkownikami. Obowiązuje od marca 2026 r.

To wskazuje, że nawet najsurowsze regulacje mogą okazać się bezradne wobec determinacji użytkowników i bierności części cyfrowych gigantów. Unia Europejska będzie musiała wyciągnąć wnioski z tych lekcji, jeśli jej plan ma przynieść realną poprawę.

Zakaz to nie wszystko. Co mogą zrobić rodzice?

Nawet jeśli unijne przepisy wejdą w życie i będą w jakiś sposób skutecznie egzekwowane, to będzie jedynie połowa sukcesu. Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego są zgodni: samo prawo nie rozwiąże problemu, a fundamentalny dla prawidłowego użytkowania mediów społecznościowych jest wciąż czynnik ludzki. Kluczowa jest tu rola rodziców, opiekunów i lokalnych społeczności, bo to oni są na pierwszej linii frontu w walce o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci.

Bardzo ważnym elementem unijnej propozycji jest właśnie aktywne włączenie rodziców w system ochrony. Nie chodzi jednak tylko o to, by dać im narzędzia do kontroli. Trzeba ich też uświadomić, dlaczego to tak ważne. Badania NASK pokazują niepokojący trend: polscy rodzice często ograniczają kontrolę i zaangażowanie, gdy ich dzieci osiągają wiek 10-13 lat. To właśnie wtedy, gdy małoletni są najbardziej narażeni na zagrożenia, a kluczowe staje się realne dbanie o bezpieczeństwo dzieci w internecie.

Specjaliści podkreślają, że równie ważna jest koordynacja działań w ramach lokalnych społeczności, na przykład w szkołach. Chodzi o zmniejszenie presji społecznej, która zmusza dzieci do posiadania smartfona i kont w social mediach, by nie czuły się wykluczone. Świetnym przykładem jest brytyjska inicjatywa paktu rodzicielskiego "Smartphone Free Childhood". W niektórych szkołach, gdzie rodzice masowo się do niej przyłączyli, odsetek dzieci posiadających własne smartfony i dostęp do mediów społecznościowych spadł radykalnie.

Nowe regulacje UE wychodzą naprzeciw wielu problemom, które specjaliści obserwują od lat.

Chodzi między innymi o:

uzależnienia behawioralne od ciągłego sprawdzania powiadomień,

od ciągłego sprawdzania powiadomień, zaburzenia snu spowodowane niebieskim światłem i powiadomieniami w nocy,

spowodowane niebieskim światłem i powiadomieniami w nocy, nadmierną potrzebę aprobaty rówieśników i problemy z samooceną,

rówieśników i problemy z samooceną, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami w świecie rzeczywistym,

z rówieśnikami w świecie rzeczywistym, nawiązywanie niebezpiecznych znajomości w sieci.

Nowe przepisy unijne wprost mają wskazać, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci w sieci. Eksperci nie mają jednakże wątpliwości, że nawet najlepszy unijny zakaz social mediów dla dzieci nie zastąpi rozmowy i budowania świadomości zagrożeń w domu. To fundament, bez którego żadne prawo nie będzie w pełni skuteczne.

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