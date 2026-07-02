Szefowa KE Ursula von der Leyen ma ogłosić 16 września propozycję ogólnounijnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, co stanowi kluczowy krok w ochronie najmłodszych w sieci.

Wśród rozważanych rozwiązań są obowiązkowa zgoda rodziców na korzystanie z mediów społecznościowych lub technologiczna weryfikacja wieku, aby skutecznie kontrolować dostęp dzieci do platform.

Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnącą presję państw członkowskich (np. Francja, Hiszpania, Dania) oraz Parlamentu Europejskiego, by stworzyć spójne unijne przepisy chroniące dzieci online.

Podobne rozwiązania, jak zakaz korzystania z social mediów poniżej 16. roku życia, zostały już wprowadzone lub są planowane w Australii i Wielkiej Brytanii, co stanowi wzór dla unijnych działań.

Kluczowa zapowiedź Ursuli von der Leyen. Co i kiedy ma ogłosić?

Wszystko wskazuje na to, że 16 września będzie kluczową datą dla przyszłości internetu w Europie. To właśnie wtedy, podczas dorocznego orędzia o stanie Unii, Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma oficjalnie przedstawić plan, który może wywrócić do góry nogami sposób, w jaki najmłodsi korzystają z sieci. Chodzi o wprowadzenie wspólnych dla całej Unii Europejskiej regulacji dotyczących dostępu dzieci do platform społecznościowych. Według informacji serwisu Euractiv, powołującego się na unijnych urzędników, byłby to najmocniejszy jak dotąd sygnał polityczny, że Bruksela na poważnie bierze się za ten problem.

Pomysł nie wziął się znikąd. To odpowiedź na wielomiesięczne naciski ze strony państw członkowskich, które domagają się od Komisji Europejskiej skuteczniejszych narzędzi do ochrony dzieci w cyfrowym świecie. Jak twierdzą źródła w Brukseli, dla samej Ursuli von der Leyen temat stał się osobistym priorytetem na drugą kadencję. Oczekuje się, że inicjatywa przewodniczącej utoruje drogę do przyjęcia przepisów, które zobowiążą platformy społecznościowe do uniemożliwiania zakładania kont dzieciom poniżej określonego wieku. Choć ostateczne ramy prawne nie są jeszcze ustalone, rządy krajowe zostały już poinformowane, by spodziewały się konkretnej zapowiedzi we wrześniu.

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Jak w praktyce miałby działać zakaz social mediów dla dzieci?

To pytanie, na które na razie nie ma jednej, prostej odpowiedzi. Komisja Europejska wciąż analizuje różne scenariusze, a ostateczny kształt przepisów pozostaje otwarty. Na stole leżą jednak dwa główne pomysły, które pokazują możliwy kierunek zmian. Pierwszy zakłada wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody rodziców przez dziecko, które chce założyć konto w mediach społecznościowych. Drugi jest znacznie bardziej restrykcyjny i opiera się na pełnym ograniczeniu dostępu w oparciu o technologię weryfikacji wieku.

Wśród rozważanych rozwiązań znajdują się między innymi obowiązkowa zgoda rodziców na korzystanie z mediów społecznościowych oraz pełne ograniczenia oparte na technologii weryfikacji wieku. Nie wiadomo jednak, jaki minimalny wiek zaproponuje Komisja. Zanim zapadną kluczowe decyzje polityczne, specjalna grupa doradcza powołana przez Ursulę von der Leyen ma przedstawić swój raport dotyczący ochrony dzieci w internecie. Ma to nastąpić już 13 lipca. Dopiero po analizie tego dokumentu poznamy prawdopodobnie więcej konkretów dotyczących tego, jak w praktyce miałyby działać nowe ograniczenia wiekowe w mediach społecznościowych.

Źródło: RMF FM