Będzie zakaz social mediów dla dzieci? Polacy popierają ten pomysł

Ogromna większość Polaków popiera wprowadzenie ograniczeń w dostępie dzieci do social mediów.

Najpopularniejsze rozwiązania to ustalenie bariery wiekowej lub zgoda rodziców na korzystanie z platform.

Obecne regulacje mają charakter regulaminowy i są słabo respektowane.

Mimo ograniczeń wiekowych, z social mediów korzysta ponad połowa polskich dzieci w wieku 7-12 lat.

Polacy popierają ograniczenia w dostępie dzieci do mediów społecznościowych

Z najnowszego badania CBOS dla „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że zdecydowana większość Polaków popiera wprowadzenie ograniczeń w dostępie najmłodszych do mediów społecznościowych. Aż 90,7% respondentów wyraża potrzebę wprowadzenia jakiejś formy regulacji w dostępie dzieci do social mediów.

Część respondentów opowiada się za bardziej restrykcyjnymi rozwiązaniami, inni preferują opcje dające większą swobodę, ale pod kontrolą rodziców.

Szczegółowe wyniki prezentują się następująco:

11,1% badanych popiera bezwarunkowy zakaz korzystania z serwisów społecznościowych dla osób niepełnoletnich.

badanych popiera bezwarunkowy zakaz korzystania z serwisów społecznościowych dla osób niepełnoletnich. 35,5% respondentów chciałoby ustalenia bariery wiekowej na poziomie 15 lat.

respondentów chciałoby ustalenia bariery wiekowej na poziomie 15 lat. 20,9% badanych uważa, że dostęp do social mediów powinien być dozwolony od 12. roku życia.

badanych uważa, że dostęp do social mediów powinien być dozwolony od 12. roku życia. Niemal 25% badanych jest zdania, że dostęp powinien być możliwy, ale wyłącznie za zgodą rodziców.

badanych jest zdania, że dostęp powinien być możliwy, ale wyłącznie za zgodą rodziców. Zaledwie 5,2% respondentów nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń.

Regulaminy to za mało? Potrzeba prawnych rozwiązań

Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, komentując wyniki sondażu dla „Dziennika”, podkreśla, że stanowią one ważny sygnał.

- Ograniczanie dostępu zaczyna być postrzegane jako właściwa norma społeczna. Problem w tym, że obowiązujące dziś ograniczenia mają charakter regulaminowy, a nie prawny, i w praktyce są słabo respektowane przez dorosłych - mówi Bigaj.

Obecnie obowiązujące regulacje w serwisach społecznościowych mają charakter regulaminowy, co oznacza, że ich egzekwowanie jest trudne. W praktyce, dzieci często bez problemu omijają te ograniczenia, zakładając konta z fałszywymi danymi. Brak prawnych regulacji sprawia, że odpowiedzialność za kontrolę dostępu spoczywa głównie na rodzicach, którzy nie zawsze są świadomi zagrożeń lub nie mają narzędzi, aby skutecznie chronić swoje dzieci.

Raport Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa „Internet dzieci” potwierdza skalę problemu. Jak relacjonuje DGP, mimo tego, że serwisy społecznościowe są przeznaczone dla osób powyżej 13. roku życia, w Polsce korzysta z nich 1,4 mln dzieci w wieku 7-12 lat, więc ponad połowa tej grupy wiekowej.

Warto przypomnieć, że w styczniu pojawiły się informacje, że Koalicja Obywatelska ma w lutym 2026 roku przedstawić projekt ustawy wprowadzającej zakaz korzystania z mediów społecznościowych do 15. roku życia.

