Partia Tuska ujawnia szczegóły zakazu social mediów! Zacznie się z końcem lutego

Koalicja Obywatelska pracuje nad projektem ustawy ograniczającej dostęp dzieci do mediów społecznościowych.

Inspiracją dla polskich regulacji są rozwiązania australijskie.

Projekt zakłada szerokie konsultacje społeczne i eksperckie.

Koalicja Obywatelska zakaże social media do 15. roku życia? Podobne rozwiązanie jest w Australii

Koalicja Obywatelska (KO) przygotowuje poselski projekt ustawy, która ma na celu ograniczenie możliwości korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych w sieci. Jak podkreśliła posłanka KO, przewodnicząca Komisji ds. dzieci i młodzieży, Monika Rosa, projekt musi być merytoryczny, przedyskutowany i poparty szeroką debatą społeczną.

Australia jest pionierem w ograniczaniu dostępu do platform społecznościowych dla nieletnich. Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać z serwisów takich jak Reddit, Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok i X. Firmy, które nie wdrożą skutecznych mechanizmów weryfikacji wieku, mogą zostać ukarane grzywną do 28 milionów euro.

Monika Rosa, która wraz z ministrą edukacji Barbarą Nowacką i posłem Romanem Giertychem pracuje nad projektem, zaznaczyła, że inspiracją są liczne raporty i diagnozy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci, omawiane podczas posiedzeń Komisji ds. dzieci i młodzieży.

Posłanka KO zastrzega, że ustawa wymaga szerokich konsultacji

Rosa podkreśliła, że projekt ustawy musi być solidnie ugruntowany merytorycznie i szeroko przedyskutowany. W związku z tym planowane jest zaangażowanie przedstawicieli Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15., Fundacji Panoptykon, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo, Rosa zleciła przygotowanie dwóch ekspertyz naukowych. Pierwsza ma dotyczyć wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci, a druga przeanalizować australijskie prawo i ocenić zasadność wprowadzenia podobnych przepisów w Polsce.

Projektowane regulacje mają również przejść szerokie konsultacje społeczne. Twórcy przewidują blisko roczne vacatio legis, wzorując się na procesie australijskim. "Ten projekt potrzebuje akceptacji społecznej" – podkreśliła posłanka. Weryfikacja wieku będzie skuteczna tylko wtedy, gdy rodzice zrozumieją zagrożenia cyfrowego świata i zaangażują się w realizację przepisów.

Jak zakaz social media może wyglądać od strony technicznej? Włączyć się może Ministerstwo Cyfryzacji

Monika Rosa wyraziła nadzieję, że w prace nad projektem włączy się również Ministerstwo Cyfryzacji. Kwestie techniczne dotyczące weryfikacji wieku użytkowników oraz opracowanie odpowiednich narzędzi będą leżały w gestii platform społecznościowych. Niewywiązywanie się z tych obowiązków będzie obciążone surowymi sankcjami.

Zapytana o potencjalną wysokość sankcji, Rosa stwierdziła, że powinny być one zbliżone do kar nakładanych przez Komisję Europejską, wynoszących co najmniej kilka-kilkanaście milionów. "Z naszej obecności, uwagi, uzależnienia i krzywdy platformy te czerpią miliardowe kwoty" – argumentowała.

Rosa podkreśliła, że ustawa ma na celu uczynienie świata cyfrowego bezpieczniejszym dla dzieci. Chodzi o to, aby big techy nie zarabiały na algorytmach traumy, dezinformacji, kłamstwach, pedofilii i patostreamach. "Ustawa ograniczająca dostępność platform społecznościowych, to jeden z elementów, dzięki któremu walka nie będzie tak nierówna, jak do tej pory" – oceniła.

Alarmujące statystyki dotyczące aktywności dzieci w sieci. Projekt ma być gotowy pod koniec lutego

Z raportu „Internet dzieci”, opracowanego przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, wynika, że prawie 1,5 miliona dzieci w wieku od 7 do 13 lat regularnie korzysta z platform społecznościowych, które są przeznaczone dla starszych użytkowników.

"Platformy cyfrowe doskonale wiedzą, że te dzieci tam są. Czas, żeby wzięły za to odpowiedzialność" – skonstatowała Rosa. Gotowy projekt ustawy ma zostać przedstawiony przez posłów KO pod koniec lutego.

Na początku stycznia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski (Nowa Lewica) ocenił, że w Polsce potrzebne są regulacje ograniczające dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Dodał, że ustalenie kryterium wieku powinno być poprzedzone ekspertyzą i poważną dyskusją publiczną.

Standerski poinformował, że trwają prace nad narzędziem weryfikacji wieku, które mogłoby być wykorzystane przy zakładaniu konta w portalach społecznościowych. Przy rejestracji pojawiałoby się okienko z prośbą o potwierdzenie wieku.

Wiceminister zapewnił, że nie będzie to tylko deklaracja wieku, ale generowane poświadczenie w ramach portfela tożsamości cyfrowej, które będzie przekazywało z urządzenia wyłącznie informację o wieku „z najwyższym poziomem zabezpieczenia”.

– Takie narzędzie jest w tej chwili testowane w niektórych państwach Unii Europejskiej. My uczymy się z tymi państwami tego narzędzia stosować. Umożliwi nam skuteczne wprowadzenie takich przepisów. Bo dzisiaj możemy na papierze napisać wszystko – wskazał Standerski.

