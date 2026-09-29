Rewolucja w medycynie pracy od 18 października. Zmiany dotkną każdego

Nowe e-orzeczenie na Internetowym Koncie Pacjenta

Od 18 października 2026 roku kończy się półroczny okres przejściowy, który pozwalał placówkom medycznym na wystawianie orzeczeń lekarskich w tradycyjnej, papierowej formie. Od tego dnia podstawowym i powszechnie obowiązującym formatem staje się e-orzeczenie. Zmiana ta wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2026 roku oraz ustawy z 15 maja 2026 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia. Dzięki tym regulacjom orzeczenia medycyny pracy zyskały status Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Dla osoby badanej kluczowym miejscem zarządzania tymi dokumentami staje się Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Każde wystawione przez lekarza orzeczenie automatycznie trafia do Systemu Informacji Medycznej (SIM) i jest natychmiast widoczne na profilu pracownika. W portalu pacjenta pojawia się dedykowana sekcja, w której gromadzona jest cała historia badań profilaktycznych.

Czy pracownik musi samodzielnie dostarczyć dokument do kadr?

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownik nie ma już bezwzględnego obowiązku osobistego zanoszenia papierowego zaświadczenia do działu HR. Sposób, w jaki e-orzeczenie trafia do pracodawcy, zależy od zapisów w umowie łączącej firmę z placówką medycyny pracy. W większości przypadków to przychodnia przesyła dokument bezpośrednio do kadr za pośrednictwem bezpiecznych kanałów elektronicznych.

Pracownik zachowuje jednak pełne prawo do pobrania swojego orzeczenia w formacie PDF z Internetowego Konta Pacjenta i przesłania go pracodawcy drogą mailową. Co niezwykle istotne z perspektywy zatrudnionego, przepisy gwarantują również możliwość zażądania od lekarza papierowego wydruku e-orzeczenia. Taki fizyczny dokument musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem lekarza orzekającego.

Ryzyko niedopuszczenia do wykonywania obowiązków

Cyfryzacja niesie za sobą konieczność ścisłego przestrzegania terminów. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. W nowym systemie, jeśli przychodnia nie przekaże e-orzeczenia na czas do działu kadr, pracownik może nie zostać dopuszczony do stanowiska pracy, nawet jeśli samo badanie lekarskie odbyło się kilka dni wcześniej. Z tego względu sprawne generowanie i przesyłanie dokumentów przez placówki medyczne staje się kluczowe dla ciągłości zatrudnienia.

Zalecenia profilaktyczne a prawo do prywatności zatrudnionego

Nowe regulacje precyzyjnie rozdzielają informacje, które trafiają do pracodawcy, od tych, które stanowią tajemnicę medyczną pacjenta. Od lipca 2026 roku lekarze mogą wystawiać drogą elektroniczną także zalecenia indywidualne dotyczące zdrowia pracownika.

Zatrudnieni nie muszą obawiać się, że ich prywatne dane medyczne zostaną ujawnione pracodawcy. Do wiadomości firmy przekazywane są wyłącznie te wytyczne, które bezpośrednio wpływają na organizację stanowiska pracy (np. zalecenie pracy w okularach korekcyjnych). Pozostałe zalecenia prozdrowotne są widoczne jedynie dla pacjenta na jego koncie IKP.