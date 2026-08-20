Węgiel na opał do 2000 zł za tonę przed końcem lata! Będzie ekstremalnie drogo?

Węgiel drożeje przed zimą

Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Dla właścicieli domów oznacza to jedno – trzeba pomyśleć o zakupie opału. Ceny węgla w drugiej połowie sierpnia są mocno zróżnicowane. Najtańsze oferty zaczynają się od około 880 zł za tonę, ale za workowany ekogroszek z dostawą można zapłacić nawet ponad 1800 zł.

Niestety, na rynku widać już pierwsze podwyżki. Wszystko wskazuje na to, że wakacyjny dołek cenowy powoli się kończy.

Opał już podrożał. Nawet o 70 zł na tonie

Największe zmiany widać w cenniku Południowego Koncernu Węglowego. W porównaniu z lipcem część gatunków groszku wyraźnie podrożała.

Groszek Sobieski kosztuje obecnie 1405 zł za tonę, podczas gdy wcześniej było to 1360 zł. Z kolei cena JARET plus wzrosła z 1310 do 1337,50 zł za tonę. Największa podwyżka dotyczy Sobieskiego Premium – z 1430 do 1500 zł za tonę.

To oznacza wzrost o 70 zł na tonie. Jeśli ktoś potrzebuje czterech ton opału na cały sezon, zapłaci za ten zakup aż 280 zł więcej niż przed podwyżką.

880 zł za tonę? Jest haczyk

Na pierwszy rzut oka bardzo atrakcyjnie wygląda cena 880 zł za tonę Groszku klasy 23 w punktach sprzedaży PKW. Trzeba jednak uważać na prostą pułapkę.

Tańszy węgiel ma niższą kaloryczność. Groszek klasy 23 ma wartość opałową około 23 MJ/kg, podczas gdy Groszek Brzeszcze klasy 30 kosztuje 1095 zł za tonę.

Dlatego sama cena tony nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Liczy się przede wszystkim to, ile energii uzyskamy z kupionego opału.

Tańsza tona może bowiem oznaczać konieczność spalenia większej ilości węgla, aby ogrzać dom do tej samej temperatury.

PGG na razie bez podwyżek

Stabilne ceny utrzymuje Polska Grupa Górnicza. W sierpniu za tonę Orzecha Marcel lub Ziemowit luzem trzeba zapłacić 1150 zł. Kostka Jankowice kosztuje 1200 zł, a Pieklorz groszek – 1250 zł.

Droższy jest węgiel workowany. Karlik lub Pieklorz w workach kosztuje 1365 zł za tonę.

Różnica między węglem luzem i workowanym wynosi 115 zł na tonie. Przy zakupie trzech ton daje to 345 zł różnicy.

Trzeba jednak pamiętać, że przy zakupie luzem opał trzeba odpowiednio przechowywać, a węgiel workowany jest wygodniejszy w użytkowaniu.

Prywatne składy liczą nawet 1869 zł

Jeszcze drożej jest u części prywatnych sprzedawców. Za workowany groszek z dostawą można zapłacić 1759–1869 zł za tonę.

Skąd taka różnica? W cenie często znajdują się już worki, paleta i transport. To szczególnie ważne przy zakupach przez internet, gdzie koszt dostawy może mocno podbić rachunek.

Sprzedawcy stosują też rabaty przy większych zamówieniach. Przykładowo przy zakupie jednej tony Groszku LEW cena wynosi 1799 zł. Przy dwóch tonach spada do 1779 zł, a przy zakupie co najmniej trzech ton – do 1759 zł za tonę.

Węgiel znów konkuruje z pelletem

Na wybór opału wpływają także ceny innych źródeł ciepła. Według danych przywołanych w materiale ceny pelletu od października 2024 r. wzrosły o 39 proc. Tymczasem ceny węgla pozostały stosunkowo stabilne.

To sprawia, że część właścicieli domów ponownie zaczyna interesować się ogrzewaniem węglem. Przy wyborze opału warto jednak patrzeć nie tylko na cenę za tonę, ale także na kaloryczność paliwa i sprawność kotła.

Przed zimą lepiej sprawdzić ceny

Rozpiętość cen jest ogromna – od około 850–880 zł za tonę najtańszego opału do blisko 1900 zł za paliwa premium z dostawą.

Do tego dochodzą koszty transportu oraz ewentualnego pakowania. W przypadku PGG koszt dostawy palety może zaczynać się od około 190 zł, zależnie od miejsca dostawy.

Dla osób, które potrzebują kilku ton na zimę, różnica może więc oznaczać kilkaset, a nawet ponad tysiąc złotych w domowym budżecie.

Warto więc już teraz porównać oferty. Zwłaszcza że pierwsze podwyżki pokazują, że tani letni węgiel może powoli odchodzić do historii.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]