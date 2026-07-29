Hurtowe ceny paliw 29.07.2026. Aramco tnie stawki najmocniej, spadki cen u gigantów

Ceny hurtowe paliw na 29.07.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po serii niedawnych wahań dzisiejsza sesja na rynku hurtowym przynosi umiarkowany optymizm. Dwóch głównych dostawców opublikowało zaktualizowane, niższe cenniki dla swoich produktów gotowych. Warto zaznaczyć, że w przypadku BP Europa ostatnie ogólnodostępne notowania pochodzą z dnia wczorajszego. Tak kształtują się dzisiejsze stawki netto u kluczowych dostawców:

Orlen: Pb95 - 5767 zł/m³, Pb98 - 6477 zł/m³, ON - 6619 zł/m³

Pb95 - 5767 zł/m³, Pb98 - 6477 zł/m³, ON - 6619 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5764 zł/m³, Pb98 - 6475 zł/m³, ON - 6609 zł/m³

Pb95 - 5764 zł/m³, Pb98 - 6475 zł/m³, ON - 6609 zł/m³ BP Europa (cennik z 28.07): Pb95 - 5781 zł/m³, Pb98 - 6504 zł/m³, ON - 6628 zł/m³

Analiza powyższych wartości wskazuje bezdyskusyjnego faworyta. Zarówno najtańszą benzynę (Pb95 i Pb98), jak i najtańszy olej napędowy (ON) oferuje dzisiaj Aramco.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsze dane wpisują się w scenariusz obniżek, choć ich skala różni się w zależności od rafinerii. Najbardziej agresywną politykę cenową przyjęło Aramco, które obniżyło cenę benzyny Pb95 o 18 zł/m³ (co daje spadek o ok. 1,8 grosza na litrze), Pb98 o 30 zł/m³, a oleju napędowego o 20 zł/m³ w relacji do wczorajszych notowań. Orlen również zdecydował się na cięcia, choć były one nieco płytsze: benzyna Pb95 potaniała o 14 zł/m³, Pb98 o 27 zł/m³, a wycena diesla spadła o zaledwie 9 zł/m³.

Obserwując kilkudniowy trend (od 25 lipca), można zauważyć, że o ile ceny benzyny 95-oktanowej systematycznie, małymi krokami spadają u wszystkich dostawców (od poziomu powyżej 5800 zł/m³), o tyle wyceny oleju napędowego zachowywały się do wczoraj wzrostowo (w górę z poziomu ok. 6565-6570 zł/m³ z 24 lipca). Dzisiejsza redukcja cen ON przerywa zatem lokalny trend rosnący, co jest istotną wiadomością dla podmiotów logistycznych.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Zrozumienie dzisiejszych ruchów w cennikach wymaga spojrzenia na szeroki horyzont geopolityczny i makroekonomiczny. Z jednej strony mamy podwyższoną zmienność na rynku ropy naftowej – notowania Brenta (wycenianego obecnie na 84,72 USD/bbl) zyskały dzisiaj ponad 2 procent. Choć decyzja grupy OPEC+ o przyszłym zwiększeniu wydobycia o 188 tys. baryłek dziennie schłodziła rynki w ujęciu tygodniowym, to miesięcznie ropa jest droższa o kilkanaście procent z powodu morskich blokad na Bliskim Wschodzie i trudnych negocjacji na linii USA-Iran.

Z drugiej strony, portfele importerów drenuje silny dolar. Amerykańska waluta kosztuje obecnie 3,7969 PLN, zyskując od początku roku prawie 5,8 procent. Ta bariera kosztowa, w połączeniu z wygaszeniem programu "Ceny Paliw Niżej" (powrót m.in. 23-procentowego podatku VAT), radykalnie zmniejsza elastyczność rodzimych rafinerii w zakresie dalszego obcinania marż. Dotyczy to szczególnie oleju napędowego, którego w Europie zwyczajnie brakuje. Należy jednak pamiętać, że zmiany w hurcie zawsze z kilkudniowym opóźnieniem widoczne są dla klientów detalicznych. Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu, jednak bez wypracowania trwałego porozumienia na Bliskim Wschodzie kierowcy nie powinni spodziewać się głębokich i długoterminowych spadków na pylonach.