Normalnie kosztuje blisko 280 zł, a w Action rzucili go za 199 zł. Ten kultowy sprzęt to hit

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Bezkompromisowy pogromca brudu w zaskakującej cenie
Na liście nowości zdecydowanie wyróżnia się odkurzacz na sucho i mokro Kärcher KWD1 (199,90 zł zamiast 259 zł). To produkt renomowanej marki, która jest synonimem niezawodności w świecie urządzeń czyszczących. Za ułamek ceny profesjonalnego sprzętu otrzymujemy urządzenie o mocy 1000 W i 12-litrowym zbiorniku, które bez problemu wciągnie zanieczyszczenia mokre, suche, a nawet drobny gruz. To niezwykle wszechstronna inwestycja, która idealnie sprawdzi się podczas prac remontowych, generalnych porządków w garażu czy odkurzania samochodu. Tak świetny stosunek jakości i unikalnej funkcjonalności do ceny to rzadkość, obok której trudno przejść obojętnie.
Sprytne patenty na bezstresowe podróże
Jeśli planujecie wakacyjne wyjazdy, nowy asortyment pozytywnie Was zaskoczy. Skupiliśmy się na akcesoriach, które łączą nowoczesną technologię z niesamowitą wręcz opłacalnością i kompaktowym formatem. Dobrym początkiem jest walizka Spilbergen Ibiza (69,95 zł). To 30-litrowa kabinówka wyposażona w cztery podwójne kółka 360° i certyfikowany zamek TSA, co czyni ją idealnym towarzyszem podróży w rewelacyjnej cenie. Do środka warto wrzucić inteligentne lokalizatory Fresh 'n Rebel Smart Finder. Kosztują zaledwie 54,95 zł za zestaw 3 sztuk (mniej niż 20 zł za sztukę!), a dzięki współpracy z Apple Find My i Androidem na dobre eliminują stres związany ze zgubionym bagażem czy kluczami.
Prawdziwym hitem jest również podwójna ładowarka ścienna Re-load (54,95 zł) o zawrotnej mocy 65 W, która pozwala na szybkie ładowanie laptopów i smartfonów przy zachowaniu mikro rozmiaru. Uzupełnieniem zestawu będzie 20-watowy powerbank Philips (67,95 zł) o pojemności 20 000 mAh, który kilkukrotnie naładuje nowoczesny telefon w plenerze.
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Twoje otoczenie w nowej, inteligentnej odsłonie
Detale mają ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy łączą estetykę z czystą funkcjonalnością. W tej kategorii wyłowiliśmy rozwiązania, które pomogą odświeżyć wnętrze i zadbać o auto bez nadwyrężania domowego budżetu. Na szczególną uwagę zasługuje lampa ścienna LED z możliwością ładowania (18,97 zł). Jej bezprzewodowa natura i minimalistyczny design pozwalają na błyskawiczną metamorfozę sypialni czy przedpokoju bez kucia ścian. Świetny klimat zbuduje również 5-metrowa taśma LED Philips (69,94 zł) oferująca imponującą moc 1500 lumenów w gotowym do montażu zestawie z pilotem. W kuchni jakość pracy podniosą akcesoria kuchenne MasterChef (19,95 zł) – elegancki młynek 2w1 czy poręczna deska do krojenia łączą markową jakość z przystępnością. Z kolei dla fanów dbania o cztery kółka rewelacyjny będzie 7-częściowy zestaw do polerowania samochodu C&C (12,99 zł) z adapterem do wiertarki, dzięki któremu lakier łatwo odzyska letni blask.
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