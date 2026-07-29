Normalnie kosztuje blisko 280 zł, a w Action rzucili go za 199 zł. Ten kultowy sprzęt to hit

Bezkompromisowy pogromca brudu w zaskakującej cenie

Na liście nowości zdecydowanie wyróżnia się odkurzacz na sucho i mokro Kärcher KWD1 (199,90 zł zamiast 259 zł). To produkt renomowanej marki, która jest synonimem niezawodności w świecie urządzeń czyszczących. Za ułamek ceny profesjonalnego sprzętu otrzymujemy urządzenie o mocy 1000 W i 12-litrowym zbiorniku, które bez problemu wciągnie zanieczyszczenia mokre, suche, a nawet drobny gruz. To niezwykle wszechstronna inwestycja, która idealnie sprawdzi się podczas prac remontowych, generalnych porządków w garażu czy odkurzania samochodu. Tak świetny stosunek jakości i unikalnej funkcjonalności do ceny to rzadkość, obok której trudno przejść obojętnie.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Odkurzacz na sucho i mokro Kärcher KWD1, 1000 W

Sprytne patenty na bezstresowe podróże

Jeśli planujecie wakacyjne wyjazdy, nowy asortyment pozytywnie Was zaskoczy. Skupiliśmy się na akcesoriach, które łączą nowoczesną technologię z niesamowitą wręcz opłacalnością i kompaktowym formatem. Dobrym początkiem jest walizka Spilbergen Ibiza (69,95 zł). To 30-litrowa kabinówka wyposażona w cztery podwójne kółka 360° i certyfikowany zamek TSA, co czyni ją idealnym towarzyszem podróży w rewelacyjnej cenie. Do środka warto wrzucić inteligentne lokalizatory Fresh 'n Rebel Smart Finder. Kosztują zaledwie 54,95 zł za zestaw 3 sztuk (mniej niż 20 zł za sztukę!), a dzięki współpracy z Apple Find My i Androidem na dobre eliminują stres związany ze zgubionym bagażem czy kluczami.

Prawdziwym hitem jest również podwójna ładowarka ścienna Re-load (54,95 zł) o zawrotnej mocy 65 W, która pozwala na szybkie ładowanie laptopów i smartfonów przy zachowaniu mikro rozmiaru. Uzupełnieniem zestawu będzie 20-watowy powerbank Philips (67,95 zł) o pojemności 20 000 mAh, który kilkukrotnie naładuje nowoczesny telefon w plenerze.

Twoje otoczenie w nowej, inteligentnej odsłonie

Detale mają ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy łączą estetykę z czystą funkcjonalnością. W tej kategorii wyłowiliśmy rozwiązania, które pomogą odświeżyć wnętrze i zadbać o auto bez nadwyrężania domowego budżetu. Na szczególną uwagę zasługuje lampa ścienna LED z możliwością ładowania (18,97 zł). Jej bezprzewodowa natura i minimalistyczny design pozwalają na błyskawiczną metamorfozę sypialni czy przedpokoju bez kucia ścian. Świetny klimat zbuduje również 5-metrowa taśma LED Philips (69,94 zł) oferująca imponującą moc 1500 lumenów w gotowym do montażu zestawie z pilotem. W kuchni jakość pracy podniosą akcesoria kuchenne MasterChef (19,95 zł) – elegancki młynek 2w1 czy poręczna deska do krojenia łączą markową jakość z przystępnością. Z kolei dla fanów dbania o cztery kółka rewelacyjny będzie 7-częściowy zestaw do polerowania samochodu C&C (12,99 zł) z adapterem do wiertarki, dzięki któremu lakier łatwo odzyska letni blask.