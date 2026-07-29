W lipcu i sierpniu 2026 niemal wszystkie duże sieci stacji paliw oferują wakacyjne rabaty, dzięki którym oszczędzisz na tankowaniu.

Aby skorzystać z promocji, zazwyczaj musisz aktywować kupon w aplikacji lojalnościowej, a w niektórych sieciach dodatkowo dokonać drobnych zakupów na stacji.

Niektóre sieci oferują rabaty do 40-50 gr na litrze.

Dzięki porównywaniu ofert i regularnemu korzystaniu z dostępnych zniżek, w ciągu sezonu wakacyjnego możesz zaoszczędzić na paliwie nawet kilkaset złotych.

Promocje na paliwo w lipcu i sierpniu 2026

Coraz droższe paliwa sprawiają, że kierowcy coraz uważniej śledzą oferty największych sieci stacji. W okresie wakacyjnym niemal wszyscy najwięksi operatorzy przygotowali specjalne akcje promocyjne, które pozwalają znacząco ograniczyć wydatki na benzynę, olej napędowy i LPG. W większości przypadków warunkiem skorzystania z rabatu jest aktywowanie kuponu w aplikacji lojalnościowej, a czasem również dokonanie niewielkich zakupów na stacji.

ORLEN, BP i Circle K z wakacyjnymi rabatami

Na stacjach ORLEN promocja obowiązuje do 30 sierpnia 2026 r. w każdy weekend – od piątku do niedzieli. Użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY otrzymują 20 gr rabatu na litrze paliw EFECTA i VERVA po aktywowaniu kuponu. Osoby, które dodatkowo zrobią zakupy za minimum 5 zł w sklepie lub Stop.Cafe, mogą liczyć na 35 gr rabatu na litrze. W całym okresie promocji zniżki obejmują nawet 700 litrów paliwa.

Na stacjach BP wakacyjna oferta potrwa do 1 września. Po aktywowaniu cotygodniowego kuponu w aplikacji BPme kierowcy otrzymają do 35 gr rabatu na litrze benzyny Pb95 i oleju napędowego oraz 15 gr na litrze LPG. Każdy kupon jest ważny przez siedem dni i pozwala zatankować maksymalnie 50 litrów. Dodatkowo sieć prowadzi akcję "Dieslove Czwartki i Niedziele", w ramach której paliwo premium Ultimate Diesel można kupić w cenie standardowego oleju napędowego.

W przypadku Circle K promocja skierowana jest do uczestników programu Circle K EXTRA. Po aktywowaniu kuponu kierowcy otrzymują 30 gr rabatu na paliwa standardowe, 35 gr na paliwa premium oraz 10 gr na litrze LPG. Oferta obowiązuje codziennie do końca sierpnia, a nowe kupony pojawiają się w aplikacji co tydzień.

MOYA i MOL oferują jedne z najwyższych zniżek

Na stacjach MOYA użytkownicy aplikacji Super MOYA mogą uzyskać nawet 40 gr rabatu na litrze. Warunkiem jest aktywowanie kuponu oraz zakup produktów w Caffe MOYA lub sklepie. Promocja obejmuje benzynę, olej napędowy i LPG, a nowe kupony udostępniane są co tydzień do końca sierpnia.

Bardzo atrakcyjną ofertę przygotowała również sieć MOL Polska. Do 31 sierpnia 2026 r. użytkownicy aplikacji MOL Move mogą skorzystać z rabatu 36 gr na litrze wszystkich benzyn i olejów napędowych, w tym paliw premium, oraz 19 gr na litrze LPG.

W ramach promocji można skorzystać maksymalnie z ośmiu tankowań – po cztery w lipcu i sierpniu. Co ważne, jednorazowo rabat obejmuje nawet 100 litrów paliwa, co wyróżnia ofertę MOL na tle konkurencji.

Shell i AMIC Energy także kuszą kierowców

Na stacjach Shell uczestnicy programu Shell ClubSmart po aktywowaniu kuponu w aplikacji otrzymują 20 gr rabatu na litrze paliw Shell FuelSave lub 30 gr na litrze paliw Shell V-Power. Jeśli dodatkowo skorzystają z myjni lub kupią produkty objęte promocją, zniżki wzrastają odpowiednio do 25 gr i 35 gr na litrze. Z oferty można skorzystać trzy razy w miesiącu, a promocja obowiązuje do 6 września.

Swoją wakacyjną ofertę przygotowała także AMIC Energy. Kierowcy korzystający z aplikacji mogą codziennie aktywować kupon obniżający cenę LPG o 15 gr na litrze, bez limitu tankowanego gazu. Dodatkowo zakup pizzy lub stromboli w ofercie Sbarro pozwala uzyskać rabat nawet 50 gr na litrze benzyny i oleju napędowego. Program AMIC Club przewiduje również dodatkowe korzyści dla stałych klientów, w tym kupony oraz system zbierania punktów.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]