Polacy nie chcą długoterminowych lokat. Liczy się dla nich dostęp do pieniędzy

ac
2026-07-08 21:31

Wysokość oprocentowania jest dla Polaków istotna, ale wielu z nas unika długotrwałego zamrażania kapitału. Z badania platformy Raisin wynika, że ponad połowa oszczędzających wybiera lokaty na okres nie dłuższy niż pół roku. Eksperci tłumaczą to doświadczeniami z czasu podwyższonej inflacji i chęcią zachowania finansowej elastyczności.

Szokujące wyniki badania. Polacy odrzucają wyższe zyski
Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Szokujące wyniki badania. Polacy odrzucają wyższe zyski

Wysokie oprocentowanie lokaty to nie wszystko. Liczy się szybki dostęp do gotówki

Badanie platformy Raisin dowodzi, że Polacy wykazują znaczną rezerwę wobec długoterminowego deponowania środków finansowych. Pytani o kluczowy aspekt przy wyborze lokaty, najczęściej wymieniają poziom oprocentowania (49 proc.). Nie jest to jednak jedyny czynnik warunkujący decyzje oszczędzających.

Gdy wyższy zysk wiąże się z koniecznością ulokowania pieniędzy na dłużej lub niesie ryzyko utraty odsetek w przypadku wcześniejszej wypłaty, preferencje ulegają zmianie. Dla 49,5 proc. badanych najważniejsza okazuje się możliwość natychmiastowego dostępu do środków, a dla 36,9 proc. – bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału.

Niewielka zachęta za dłuższego zablokowanie kapitału nie przekonuje znacznej części respondentów. Zaledwie 18,6 proc. z nich deklaruje, że dodatkowe 0,5 pkt proc. oprocentowania mogłoby zachęcić ich do wyboru danej oferty. Wśród mężczyzn taki pogląd podziela 21,7 proc. ankietowanych, podczas gdy u kobiet wskaźnik ten osiąga 15,3 proc.

Młodzi odchodzą od zamrażania oszczędności
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Młodzi odchodzą od zamrażania oszczędności

Inflacja znowu rośnie. Oszczędzający obawiają się utraty kontroli nad pieniędzmi

Zdaniem analityków ta zmiana preferencji i awersja do "zamrażania" gotówki ma bezpośredni związek z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa finansowego po długotrwałym okresie podwyższonej inflacji. Zwłaszcza że tempo wzrostu cen ponownie przybiera na sile.

Z najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych były w kwietniu 2026 roku wyższe o 3,2 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W lutym wskaźnik inflacji kształtował się na poziomie 2,1 proc., a w marcu podskoczył do 3,0 proc. Sytuacja ta wskazuje na ponowne narastanie presji cenowej.

Już co piąty ankietowany (21,7 proc.) przyznaje, że przeżycia z minionych lat skłoniły go do preferowania krótszych horyzontów oszczędzania. Najczęściej taką postawę deklarują osoby w przedziale wiekowym 25–34 lata (26,5 proc.). W grupie wiekowej 35–64 lata odsetek ten utrzymuje się w granicach 22 proc.

– „Po doświadczeniach ostatnich lat Polacy są bardziej wyczuleni i koncentrują się na zachowaniu kontroli nad pieniędzmi. Oszczędności mają nie tyle zarabiać, ile zapewniać poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość szybkiego dostępu do środków w razie nieprzewidzianych wydatków. Długi okres zamrożenia pieniędzy oraz ryzyko utraty odsetek stają się istotną psychologiczną barierą” – wskazuje Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Inflacja
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Długoterminowe lokaty zniechęcają. Klienci obawiają się zamrażania środków

Z badania wynika, że Polacy wykazują niechęć do długotrwałego blokowania swoich oszczędności. Gdyby przedterminowe zerwanie depozytu wiązało się z utratą wypracowanych odsetek, ponad połowa respondentów (52 proc.) nie zdecydowałaby się powierzyć środków na okres przekraczający sześć miesięcy.

Najczęściej preferowanym horyzontem czasowym jest okres od 3 do 6 miesięcy (31,7 proc.). Następne 15,7 proc. ankietowanych przystałoby na maksymalnie trzy miesiące, a 4,6 proc. w ogóle nie zgadza się na ograniczanie dostępu do własnych pieniędzy. Gotowość do ulokowania środków na ponad 12 miesięcy deklaruje zaledwie 13,9 proc. uczestników badania.

Według ekspertów taka wstrzemięźliwość wynika w równej mierze z niestabilności gospodarczej, jak i codziennych doświadczeń osób lokujących kapitał.

– „Jeśli polski konsument ma zrezygnować z płynności na rok czy kilka lat, oczekuje w zamian uczciwej premii i jasnych zasad” – zaznacza Michał Piątek, szef Raisin w Polsce. – „Przy dłuższych lokatach oszczędzający dokładnie przyglądają się warunkom: sprawdzają, czy produkt nie wymaga zakładania konta osobistego, jakie obowiązują limity wpłat i czy oprocentowanie rekompensuje dłuższe ulokowanie środków. Poszukiwanie takich ofert nie ogranicza się już wyłącznie do rynku krajowego. Konkurencyjne lokaty długoterminowe oferują także banki działające w innych krajach Europy”.

Badanie zrealizowała w lutym 2026 roku agencja UCE RESEARCH na zlecenie platformy Raisin. W ankiecie wzięło udział 1008 dorosłych Polaków, w przedziale wiekowym od 18 do 80 lat.

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