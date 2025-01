i Autor: Shutterstock; AP Photo

Polityka migracyjna

Bruksela jak Trump deportuje imigrantów z UE! Ministrowie dostaną nowy dokument

Polska chce namówić pozostałe kraje Unii Europejskiej do trzech rzeczy. Pierwsza z nich to skuteczniejsza deportacja migrantów, druga to wspólne negocjowanie porozumień migracyjnych z krajami trzecimi, zaś trzecia to większy budżet na wzmacnianie granic. Powstał dokument w tej sprawie. Mają go zobaczyć szefowie resortów spraw wewnętrznych UE, przybywający do Warszawy.