Uwaga emerycie! Rząd Tuska zdecyduje o Twojej waloryzacji

Waloryzacja emerytur. Nowe propozycje

W marcu będzie podwyżka emerytur. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur na 2025 rok oficjalnie poznamy w lutym. Obecne zasady zakładają, że emerytury są podnoszone o inflację oraz 20 proc. realnego wzrostu płac. Jednak comiesięczne świadczenie seniorów może być ostatni raz waloryzowane na starych zasadach. A nawet coraz głośniej mówi się o zmianach waloryzacyjnych jeszcze w tym roku. W związku z malejącą inflacją, która to znacznie obniża wskaźnik waloryzacji, rząd Donalda Tuska rozważa zmianę systemu podwyżek świadczeń z ZUS. Chodzi o to, by w portfelach emerytów i rencistów było więcej pieniędzy. Do wyboru są trzy warianty nowych przeliczeń. Pierwszy z nich zakłada waloryzację emerytur o inflację i 50 proc. realnego wzrostu płac. Gdyby ten wariant został wprowadzony w tym roku, to emerytury poszłyby w górę o 8,25 proc. Druga propozycja zakłada wprowadzenie waloryzacji płacowej. Oznacza to, że emerytury byłyby podnoszone tylko o wzrost wynagrodzeń i w tym roku mogłyby wzrosnąć o 9,1 proc. Zaś trzecia opcja mówi o waloryzacji kwotowo-procentowej. W tym wypadku niższe świadczenia rosłyby kwotowo, natomiast wyższe świadczenia rosłyby procentowo. Ta opcja pozwoliłaby już w tym roku podnieść świadczenia o minimum 10 proc. przez co najniższe emerytury zwiększyłyby się o 180 zł brutto miesięcznie. Minister odpowiedzialna za emerytów w rządzie Tuska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała pismo o rozpatrzenie tych wariantów do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Od decyzji KERM ma zależeć sposób obliczania waloryzacji emerytur i rent w tym roku.

Co daje waloryzacja emerytur

Waloryzacja emerytur jest konieczna, gdyż ratuje portfele seniorów przed inflacją. Im wyższa inflacja, tym podwyżki dla seniorów są wyższe. Jednak w najbliższych latach inflacja ma hamować, za to cały czas mają rosnąć pensje. W takiej sytuacji faktyczni lepsza dla seniorów może być waloryzacja emerytur wyliczana w oparciu o inflację i 50 proc. realnego wzrostu płac. Ten wariant ma najbardziej podobać się resortowi polityki społecznej minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Przykładowe wyliczenia waloryzacji emerytur prezentujemy w GALERII powyżej artykułu.

Autor: