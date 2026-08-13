Święto w sobotę, więc będzie dodatkowe wolne

W tym roku Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające 15 sierpnia, wypada w sobotę. Dla większości osób pracujących oznacza to konieczność oddania innego dnia wolnego.

Jeżeli święto przypada w dzień, który dla pracownika jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca musi obniżyć wymiar czasu pracy o osiem godzin.

I właśnie dlatego pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny.

To szef wybiera termin

Nie oznacza to jednak, że pracownik sam może zdecydować, kiedy odbierze wolne.

Termin wyznacza pracodawca. Musi jednak pamiętać o jednej ważnej zasadzie: dzień wolny powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto.

Jeśli firma ma miesięczny okres rozliczeniowy, wolne za 15 sierpnia trzeba oddać jeszcze w sierpniu. Przy trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym np. lipiec–wrzesień 2026 roku, dodatkowy dzień wolny musi zostać wyznaczony w tym przedziale.

Co ważne, wolne może być zarówno przed świętem, jak i po nim. Szef może więc wyznaczyć pracownikom wolne np. w piątek 14 sierpnia.

Nie trzeba pytać pracowników o zgodę

Pracodawca nie musi uzgadniać terminu odbioru wolnego z każdym pracownikiem.

Wystarczy, że poinformuje zatrudnionych o ustalonym terminie w sposób przyjęty w firmie. Może to zrobić np. poprzez ogłoszenie, firmowy intranet czy inną stosowaną formę komunikacji.

Pracownik może oczywiście poprosić o konkretny dzień, np. 14 sierpnia. Szef nie ma jednak obowiązku uwzględnić takiego wniosku.

Nawet 60 tys. zł kary dla firmy

Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega pracodawców. Jeżeli firma nie udzieli pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, dochodzi do naruszenia przepisów o czasie pracy.

To wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Kara może wynieść od 2 tys. zł do aż 60 tys. zł.

Dla pracodawców to więc bardzo ważne ostrzeżenie. Dodatkowego dnia wolnego nie można po prostu „zapomnieć” wyznaczyć.

Choroba? Tu jest ważny wyjątek

Co jednak w sytuacji, gdy pracownik zachoruje w dniu wyznaczonym jako wolny za 15 sierpnia?

PIP wyjaśnia, że jeżeli w tym dniu pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie dostanie kolejnego dnia wolnego w zamian.

Inaczej jest z urlopem wypoczynkowym. Jeśli pracownik miał zaplanowany urlop na dzień, który został wyznaczony jako wolny za święto przypadające w sobotę, ten dzień nie jest traktowany jako dzień urlopu. Pracownik korzysta wtedy z przysługującego mu dnia wolnego.

Warto więc sprawdzić firmowy grafik. Za sobotnie święto 15 sierpnia większość pracowników musi dostać dodatkowy dzień wolny, a pracodawca powinien dopilnować, by zrobił to w odpowiednim terminie.

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