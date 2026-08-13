Gigantyczne kolejki w Atenach

Tłumy podróżnych i długie oczekiwanie na kontrolę paszportową – tak wygląda sytuacja na lotnisku w Atenach.

W szczycie sezonu wakacyjnego problem stał się szczególnie widoczny. Port lotniczy zaleca pasażerom, aby pojawiali się na terminalu co najmniej 2,5–3 godziny przed planowanym odlotem.

Nawet tak duży zapas czasu nie daje jednak niektórym podróżnym poczucia bezpieczeństwa.

– To koszmar, ludzie spóźniają się na loty – relacjonował jeden ze świadków cytowany przez dailymail.com.

Wszystko przez nowe kontrole

Źródłem problemów ma być EES, czyli Entry/Exit System. To nowy system rejestrowania wjazdów i wyjazdów obywateli państw spoza Unii Europejskiej na zewnętrznych granicach strefy Schengen.

System zastępuje tradycyjne stemplowanie paszportów. Przy kontroli podróżni objęci systemem muszą przejść dodatkowe procedury, w tym rejestrację odcisków palców i zdjęcia twarzy.

Szczególnie odczuwają to Brytyjczycy, którzy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są traktowani jako obywatele państwa spoza UE.

Problem nie tylko w Atenach

Ateny nie są jedynym miejscem, gdzie turyści mają problemy.

Poważne utrudnienia pojawiły się również na greckiej wyspie Kos. Tam sytuacja miała być na tyle napięta, że doszło nawet do zamieszek, gdy tłumy podróżnych próbowały dostać się na samoloty powrotne.

Kolejki pojawiają się także na lotnisku Faro w Portugalii oraz w porcie lotniczym Tivat w Czarnogórze.

Turyści muszą uzbroić się w cierpliwość

Nowe procedury dają się we znaki także w innych częściach Europy. Nietypowa sytuacja występuje m.in. na trasach między Hiszpanią i Włochami.

Mimo że oba kraje nie mają wspólnej granicy lądowej, podróżni mogą spotkać się ze wzmożonymi kontrolami. Włoskie władze zdecydowały się na dodatkowe działania w związku z obawami dotyczącymi nielegalnej migracji. Hiszpania również stosuje wzmożone kontrole wobec podróżnych z Włoch.

Sprawdź lotnisko przed wylotem

Dla turystów bardzo istotne jest, aby nie przyjeżdżali na lotnisko na ostatnią chwilę.

Jeśli w danym porcie lotniczym występują problemy z odprawą i kontrolą graniczną, standardowe dwie godziny mogą okazać się niewystarczające. W sezonie wakacyjnym dodatkowe kilkadziesiąt minut może zdecydować o tym, czy pasażer spokojnie wejdzie na pokład, czy zostanie na lotnisku.

Przed podróżą warto sprawdzić aktualne komunikaty konkretnego lotniska i przewoźnika. Przy dużych kolejkach lepiej poczekać przy bramce niż nerwowo patrzeć, jak samolot odlatuje bez nas.

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