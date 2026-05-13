Prezes ZBP Tadeusz Białek na Impact'26. Decyzji o obniżce stóp procentowych raczej nie będzie

Obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna ze względu na inflację i geopolitykę, a nawet możliwa jest ich podwyżka, jeśli inflacja będzie dalej rosnąć.

Zyski sektora bankowego spadły o 18% w I kwartal, głównie przez niższe stopy i wzrost podatku CIT.

Związek Banków Polskich ostrzega przed kryptowalutami jako produktem wysokiego ryzyka, nieuregulowanym i wykorzystywanym przez cyberprzestępców.

Polskie banki są bezpieczne, ale największym zagrożeniem jest ludzki błąd i oszustwa podszywające się pod instytucje bankowe.

Co dalej ze stopami procentowymi

Na początku rozmowy red. Hubert Biskupski zapytał prezesa Związku Banków Polskich o stopy procentowe. Tadeusz Białek stwierdził, że możemy być pewni poziomu stabilizacji stóp. Ale w obecnych warunkach geopolitycznych, które przekładają się na wzrost inflacji, trudno oczekiwać obniżki. - "Rada Polityki Pieniężnej raczej decyzji o obniżce stóp nie podejmie" - powiedział Białek. Jak dodał, komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że jeżeli inflacja będzie rosnąć, to możemy mieć nawet podwyżkę stóp procentowych.

Spadek wyników sektora bankowego

Stopy procentowe mają wpływ nie tylko na życie przeciętnego obywatela, ale też na wyniki banków - zauważył Biskupski. W I kw. tego roku, zysk sektora bankowego spadł o 18 proc. rdr. - "Przyczyną jest oczywiście obniżka stóp, ale nie tylko". - stwierdził Białek. Dodał, że według nowych prognoz wynik sektora bankowego w tym roku to będzie ok. 32 mld zł - to aż o 15 mld mniej niż 2025. Bierze się to z obniżki stóp i znaczącego wzrostu podatku CIT. W I kw. tego roku banki zapłaciły o 52 proc. wyższy CIT jak tok temu. Efektywna stopa opodatkowania branży wynosiła 42 proc.

Czy ZBP walczy z kryptowalutami?

Jak podkreślił Białek, sektor bankowy nie zajmuje się kryptowalutami, to zbyt ryzykowny produkt. Kryptowaluty są nieuregulowane, bez nadzoru. "Jako sektor bankowy przyłączaliśmy się do głosów, które wskazywały, że przeciętny klient powinien zachować daleko idącą ostrożność w korzystaniu z kryptowalut. To produkt wysokiego ryzyka z ogromnym wahaniem cen" - podkreślił prezes ZBP. Zwrócił też uwagę, że w Polsce mamy do czynienia z wykorzystywaniem kryptowalut przez cyberprzestępców. Wielu Polaków dało się naciągnąć na tego typu fałszywe platformy inwestycyjne. Białe dodał, że zakaz kryptowalut jest mało realistyczny, prawo unijne nakazuje wprowadzenie nadzoru nad nimi i ochrony klienta.

Tradycyjne banki w Polsce są zabezpieczone i bezpieczne, poziomy zabezpieczeń są kilkukrotnie wyższe niż w krajach Europy Zachodniej. Zagrożeniem nie jest infrastruktura bankowa, ale człowiek - jako najsłabsze ogniwo. - "Uważajcie na próby podszywania się pod bank"- ostrzega Białek.

Tadeusz Białek, prezes ZBP [IMPACT 2026]