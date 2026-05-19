Niekorzystna umowa na usługi doradcze

Śledczy twierdzą, że kierownictwo JSW miało podpisać niekorzystną umowę na usługi doradcze. Chodzi o współpracę z prywatną firmą, która w latach 2017–2019 otrzymywała niemal 50 tys. zł miesięcznie.

Zdaniem prokuratury usługi były ekonomicznie nieuzasadnione, a przygotowywane raporty miały niewielką wartość merytoryczną. Według śledczych spółka straciła na tym około 1,9 mln zł.

Oskarżeni wyrządzili szkody w obrocie gospodarczym

Na ławie oskarżonych znalazł się były prezes JSW Daniel O., dwie osoby z dawnego kierownictwa firmy oraz właściciel przedsiębiorstwa doradczego.

Wszystkim grozi nawet do 10 lat więzienia za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym.

Spółka odnotowała niższe przychody za I kwartał

Problemy prawne to jednak tylko część kłopotów górniczego giganta. JSW opublikowała właśnie wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku i nie są one dobre.

Choć ceny węgla koksowego i koksu wzrosły, spółka zanotowała ogromną stratę netto. Łączne przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 2,1 mld zł, ale były wyraźnie niższe niż pod koniec ubiegłego roku.

JSW wdraża plan restrukturyzacji

Firma próbuje ratować sytuację cięciem kosztów. W pierwszym kwartale udało się obniżyć koszt wydobycia oraz koszty konwersji. Mniejsze były także wydatki inwestycyjne.

JSW wdrożyła już plan restrukturyzacji. Obejmuje on redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury całej grupy kapitałowej. Spółka liczy też na oszczędności wynikające z przepisów dotyczących funkcjonowania górnictwa. Według wyliczeń mogą one wynieść nawet około 460 mln zł.

Gigant stąpa po cienkiej nitce

Jeszcze jesienią ubiegłego roku JSW alarmowała, że pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku może stracić płynność finansową.

To oznaczało realne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania firmy.

Przyszłość spółki stoi pod znakiem zapytania

A stawka jest ogromna. JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej i jeden z kluczowych dostawców koksu potrzebnego do produkcji stali.

Dziś jednak przyszłość spółki stoi pod znakiem zapytania. Trwają działania mające ratować górniczego giganta, ale sytuacja nadal pozostaje bardzo napięta.

