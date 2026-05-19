Carrefour wprowadza nowy format sklepów „Carrefour des Générations”, aby lepiej odpowiadać na potrzeby starzejącego się społeczeństwa.

Projekt jest odpowiedzią na trend demograficzny, gdzie klienci 60+ będą stanowić ponad 1/3 społeczeństwa Francji do 2060 roku i już dziś przeznaczają 34% budżetu spożywczego na zakupy w małych sklepach.

Nowe sklepy Carrefour Express, City i Contact zaoferują uproszczone oznaczenia, mniejsze porcje produktów i rozszerzoną ofertę lokalnych artykułów.

Klienci 60+ mogą liczyć na szkoloną obsługę, dodatkowe usługi (np. darmowa dostawa) oraz wydarzenia, które mają zmienić sklepy w miejsca spotkań.

Carrefour odpowiada na starzenie się społeczeństwa

Francuska sieć handlowa Carrefour rozwija nowy format sklepów sąsiedzkich skierowanych do starszych klientów. Projekt pod nazwą „Carrefour des Générations” ma lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów powyżej 60. roku życia, którzy stają się jedną z najważniejszych grup dla europejskiego handlu detalicznego.

Firma podkreśla, że zmiany są reakcją na długoterminowe trendy demograficzne. Z danych NielsenIQ wynika, że do 2060 roku osoby po sześćdziesiątce będą stanowiły ponad jedną trzecią społeczeństwa we Francji. Według analiz konsumenci 60+ przeznaczają około 34 proc. budżetu spożywczego na zakupy w niewielkich placówkach położonych blisko miejsca zamieszkania. To sprawia, że małe sklepy stają się dla sieci handlowych strategicznym kanałem rozwoju.

Carrefour chce zostać „ulubioną siecią seniorów”

Nowy koncept będzie wdrażany w sklepach Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact oraz Carrefour Montagne. Zmiany obejmą między innymi uproszczone oznaczenia półek i bardziej czytelną komunikację wewnątrz sklepów. Dzięki temu seniorzy mają szybciej odnajdywać produkty i łatwiej poruszać się po placówkach.

Carrefour zamierza także dostosować ofertę produktową. W sklepach pojawią się mniejsze porcje artykułów spożywczych, produkty o wyższych wartościach odżywczych oraz większy wybór lokalnych i regionalnych produktów odpowiadających preferencjom starszych klientów.

Nowe usługi i większe wsparcie dla klientów 60+

Istotnym elementem projektu ma być również obsługa klienta. Pracownicy sklepów przejdą dodatkowe szkolenia dotyczące wsparcia seniorów podczas zakupów. Sieć chce rozwijać standardy pomocy przy wyszukiwaniu produktów, składaniu zamówień czy poruszaniu się po sklepie. W wybranych punktach pojawią się także dodatkowe usługi ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Carrefour planuje rozwijać m.in. punkty nadawania przesyłek, dostęp do codziennej prasy oraz bezpłatną dostawę zakupów po przekroczeniu określonej wartości koszyka.

Sklepy mają być także miejscem spotkań

Francuski retailer chce nadać sklepom sąsiedzkim również bardziej społeczną funkcję. W planach są wydarzenia integracyjne, degustacje, spotkania przy kawie oraz aktywności międzypokoleniowe. Rosnące znaczenie klientów 60+ coraz mocniej wpływa na strategie sieci handlowych. Seniorzy należą do najbardziej stabilnych grup konsumenckich — regularnie odwiedzają sklepy stacjonarne i są mniej podatni na szybkie zmiany trendów zakupowych.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]