Rząd upraszcza przepisy dla maszynistów: koniec z podwójnymi badaniami

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, który ma zlikwidować bariery biurokratyczne dla przyszłych i obecnych maszynistów. Proponowane zmiany dostosowują polskie prawo do regulacji unijnych i usprawniają proces szkolenia oraz weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Najważniejsze modyfikacje to rezygnacja z podwójnych badań lekarskich i psychologicznych oraz wydłużenie ważności badań okresowych dla osób do 55. roku życia.

Jednorazowe badania lekarskie dla kandydatów na maszynistę

Obecnie kandydaci na maszynistów muszą przechodzić badania na dwóch etapach: najpierw przy staraniu się o licencję, a później o świadectwo maszynisty. Zgodnie z nowymi propozycjami, ten obowiązek zostanie ograniczony do jednorazowej weryfikacji na początku ścieżki zawodowej. Zniesienie konieczności powtarzania badań ma odciążyć kandydatów i przyspieszyć cały proces.

Wydłużona ważność badań okresowych dla maszynistów do 55. roku życia

Kolejna kluczowa zmiana dotyczy częstotliwości badań okresowych. Projekt, dostosowujący polskie prawo do dyrektywy unijnej, zakłada, że maszyniści do 55. roku życia będą poddawani kontroli stanu zdrowia co trzy lata, a nie jak dotychczas co dwa.

Nowe zasady prowadzenia pociągu na nieznanej trasie

Nowelizacja precyzuje również zasady prowadzenia pociągu na odcinku infrastruktury, którego maszynista nie zna. Będzie to możliwe pod warunkiem, że w kabinie znajdzie się druga uprawniona osoba – inny maszynista ze znajomością danej trasy lub przedstawiciel zarządcy infrastruktury kolejowej.

Zmiany w prawie kolejowym jako wdrożenie przepisów unijnych

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że celem zmian jest pełne wdrożenie unijnych regulacji, w tym rozporządzenia dotyczącego technicznych specyfikacji interoperacyjności w podsystemie „Ruch kolejowy”. Nowe przepisy mają też uporządkować delegacje ustawowe, na podstawie których wydawane są rozporządzenia wykonawcze, m.in. w sprawie licencji maszynisty oraz listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych.

