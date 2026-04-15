W letnim sezonie turystycznym 2026 podróż do Ustki będzie łatwiejsza niż kiedykolwiek. PKP Intercity wydłuży trasę codziennego pociągu Express InterCity Premium z Bielska-Białej przez Gdynię — aż do nadmorskiej Ustki. Równolegle Koleje Mazowieckie powtórzą sprawdzone połączenie wakacyjne ze stolicy.

Pendolino dojedzie do Ustki po raz pierwszy w historii — to przełom dla pasażerów z południa Polski

Z Warszawy do Ustki w około 5 godzin — sprawdź, o której odjeżdżają pociągi

Bilety pojawią się w sprzedaży już w połowie maja — dowiedz się, jak zarezerwować miejsce

Dwa pociągi, dwie pory dnia — ułóż wakacyjny plan podróży z prawdziwą elastycznością

Pendolino do Ustki od 27 czerwca — kiedy i skąd odjeżdża?

PKP Intercity uruchomi nowe połączenie 27 czerwca 2026 roku. Pociąg Express InterCity Premium — obsługiwany składem Pendolino — będzie kursował codziennie na trasie Bielsko-Biała – Gdynia – Ustka i z powrotem.

Do Ustki pociąg będzie przyjeżdżał około godziny 20:30. Ranne wyjazdy z Ustki zaplanowano około 7:30. Szacowany czas przejazdu między Warszawą a Ustką wynosi około 5 godzin.

Szczegółowy rozkład jazdy PKP Intercity opublikuje w maju. Sprzedaż biletów ruszy w połowie tego miesiąca.

„Słoneczny” Kolei Mazowieckich — sprawdzone połączenie wakacyjne

Równolegle z Pendolino do Ustki dotrze pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. To już dziewiąty rok z rzędu, gdy ten przewoźnik obsługuje wakacyjne połączenie ze stolicy nad Bałtyk.

„Słoneczny” wyruszy z Warszawy Zachodniej po godzinie 6:00 i dotrze do Ustki po godzinie 12:00. W drodze powrotnej pociąg odjedzie z Ustki około 12:50, a do Warszawy Zachodniej dotrze przed godziną 19:00.

Dwa pociągi, dwie pory dnia — co to oznacza dla pasażerów?

Rozkład jest zaplanowany tak, by pasażerowie mieli realny wybór. „Słoneczny” przyjeżdża do Ustki w południe, a Pendolino — wieczorem. Wiceprezes PKP Dariusz Grajda ocenił, że takie rozwiązanie „stanowi rozwiązanie proklienckie” i „zwiększa dostępność tego atrakcyjnego regionu turystycznego”.

Z kolei burmistrz Ustki Jacek Maniszewski podkreślił znaczenie bezpośrednich połączeń dla lokalnej turystyki. Zaznaczył, że nowe trasy to nie tylko udogodnienie dla turystów, ale też dla mieszkańców — zyskają bezpośredni dostęp do Trójmiasta, Warszawy, Katowic i Bielska-Białej.

Jak kupić bilet na Pendolino do Ustki?

Bilety na pociąg Pendolino do Ustki będą dostępne od połowy maja 2026 roku — w kasach PKP Intercity, przez aplikację mobilną oraz serwis internetowy przewoźnika. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie podany w tym samym czasie.

Warto rezerwować wcześniej — wakacyjne Pendolino to nowość, a zainteresowanie może być duże.

