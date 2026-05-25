W Biedronce rusza festiwal promocji. 1+1 gratis na kosmetyki i chemia za darmo

Anna Wojnowska
2026-05-25 13:54

Biedronka przygotowała na okres od 25 do 30 maja 2026 roku wyjątkową ofertę. To doskonała okazja, by uzupełnić lodówkę i domową szafkę z chemią bez nadmiernego obciążania budżetu. Pamiętajcie jednak, że kluczem do największych oszczędności jest aplikacja lub karta Moja Biedronka, która odblokowuje większość poniższych okazji.

Autor: Piotr Tomaszewski Wejście do sklepu Biedronka z charakterystycznym logo, pod jasnym, bezchmurnym niebem. Widoczni klienci wchodzący i wychodzący, obok bankomat. W tle parking samochodowy i budynek mieszkalny.

Prawdziwy hit tej gazetki, czyli masło za niecałe dwa złote

Prawdziwą gwiazdą nowej oferty jest Masło Ekstra Mleczna Dolina (200 g). W dniach 25-26 maja, z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, przy zakupie trzech sztuk, za każdą zapłacisz jedynie 1,99 zł. To aż 60% taniej w stosunku do ceny regularnej (4,99 zł). Obowiązuje dzienny limit 3 sztuk na kartę, ale to i tak fenomenalna okazja. Alternatywnie, masło Mlekovita dostępne jest w promocji 1+1 gratis, co daje cenę 2,99 zł za kostkę.

Miłośnicy mięsa powinni zwrócić uwagę na karkówkę wieprzową bez kości, która tylko w poniedziałek 25 maja kosztuje 9,99 zł/kg (54% taniej). Z kolei fani owoców, korzystając z aplikacji, kupią borówkę amerykańską (300 g) za 8,99 zł zamiast 19,99 zł.

Masło Ekstra Mleczna Dolina, 1,99 zł

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Masło Ekstra Mleczna Dolina, 1,99 zł

Uzupełnij lodówkę za grosze

Twoja lodówka może zapełnić się po brzegi bez nadwyrężania budżetu. W ofercie znajdziesz mnóstwo podstawowych produktów w rewelacyjnych cenach. Oto najciekawsze z nich:

  • Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina (1 l). Dzięki promocji 2+2 gratis, cena za jeden karton spada do 1,65 zł. Oferta obowiązuje 25 i 26 maja, z limitem 12 sztuk na kartę.
  • Świeży filet z piersi kurczaka (Mega Paka). Cena to tylko 14,99 zł/kg, czyli o 39% taniej niż zwykle.
  • Pomidory na gałązce. Soczyste i idealne do sałatek, teraz w cenie 4,99 zł/kg, co oznacza rabat aż 61%.
  • Inne warzywa i owoce. Warto też zwrócić uwagę na pomidorki papryczkowe (1+1 gratis), ogórki gruntowe (4,99 zł/kg - 61% taniej) czy wczesne ziemniaki (2,99 zł/kg - 50% taniej).

Zapasy chemii i kosmetyków w promocji 1+1 gratis

Biedronka przygotowała też potężne rabaty na chemię gospodarczą i kosmetyki, głównie w popularnej formule 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Możesz dowolnie mieszać produkty w ramach jednej kategorii.

  • Wszystkie produkty Coccolino. Płyny do płukania i kapsułki do prania kupisz w promocji 1+1 gratis do 30 maja.
  • Kapsułki do zmywarki Finish. W dniach 25-26 maja przy zakupie dwóch opakowań (np. Ultimate lub Quantum), drugie, tańsze otrzymasz za darmo.
  • Antyperspiranty w sprayu Rexona. Do 30 maja damskie i męskie warianty objęte są promocją 1+1 gratis.
  • Kremy i sera do pielęgnacji twarzy. Produkty marek Eveline, Lirene, Nivea czy Tołpa również kupisz w ofercie 1+1 gratis w dniach 25-26 maja.
  • Kosmetyki do makijażu i paznokci. Aż do 30 maja trwa promocja 1+1 gratis na produkty marek Bell, Eveline i Niuqi.

Coś na ząb i na szybką przekąskę

W najnowszej gazetce nie zabrakło też czegoś na mniejszy głód i chwilę przyjemności.

  • Czekoladki Merci (250 g). W dniach 25-26 maja, kupując dwa opakowania w ramach akcji 1+1 gratis, za jedno zapłacisz tylko 12,00 zł.
  • Paczkowane kabanosy Tarczyński. Idealne na przekąskę, dostępne w promocji 2+2 gratis w dniach 25-26 maja.
  • Wszystkie kawy Tchibo i Eduscho. Do 30 maja drugi, tańszy produkt z tej kategorii kupisz z rabatem aż 80%. To świetna okazja, by uzupełnić zapasy kawy mielonej i ziarnistej.
