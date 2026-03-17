Nowelizacja prawa budowlanego ujawnia, jak zbudować w gospodarstwie zbiornik na wodę do 30 m³ bez pozwolenia

Dostępne dotacje na zbiorniki retencyjne w 2026 roku pozwalają uzyskać nawet 10 000 zł wsparcia z programu Moja Woda

Analiza Instytutu Zrównoważonej Gospodarki alarmuje, że roczne straty w rolnictwie spowodowane suszą mogą sięgnąć 20%

Posiadanie instalacji do małej retencji to skuteczny sposób na obniżenie tak zwanego podatku od deszczu nawet o 90%

Budowa zbiornika na deszczówkę bez pozwolenia. Jakie dotacje można otrzymać?

Od 7 stycznia tego roku budowa przydomowych zbiorników do gromadzenia deszczówki stała się znacznie prostsza. Dzięki nowelizacji Prawa Budowlanego, która weszła w życie na mocy ustawy z 4 grudnia 2025 roku, instalacje na wodę opadową lub roztopową o pojemności do 5 metrów sześciennych nie wymagają już żadnych formalności. W przypadku większych obiektów, mieszczących od 5 do 15 metrów sześciennych, wystarczy teraz jedynie zgłoszenie budowy. Szczególnie korzystne rozwiązania przygotowano z myślą o rolnikach, którzy mogą budować na zgłoszenie bezodpływowe zbiorniki o pojemności nawet do 30 metrów sześciennych, traktowane jako obiekty gospodarcze. Co ważne, nowe przepisy znoszą obowiązek sporządzania kosztownego operatu wodnoprawnego, co według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Technologii może przynieść oszczędności rzędu kilku tysięcy złotych.

Inwestycję w małą retencję wspierają nie tylko uproszczenia administracyjne, ale także konkretne korzyści finansowe. Posiadanie zbiornika na deszczówkę pozwala obniżyć lub nawet całkowicie uniknąć opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, potocznie nazywanej podatkiem od deszczu. Zgodnie z Prawem Wodnym, dzięki takim instalacjom stawka opłaty może zmaleć z 1 złotego do zaledwie 10 groszy za metr kwadratowy rocznie. Dodatkową zachętą są programy dotacyjne, które ruszyły w tym miesiącu. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”, gdzie wsparcie sięga 6000 zł, a w niektórych przypadkach nawet 10 000 zł. Z kolei w drugim kwartale 2026 roku planowane jest uruchomienie naboru do programu „Mikroretencja”, oferującego zwrot 90% kosztów inwestycji, maksymalnie do kwoty 8000 zł.

Zagrożenie suszą w Polsce rośnie. Jakie straty prognozują eksperci?

Nowe regulacje są bezpośrednią odpowiedzią na realne zagrożenie suszą, która staje się jednym z największych wyzwań dla polskiego rolnictwa i całej gospodarki. Opublikowany w tym roku raport Instytutu Zrównoważonej Gospodarki alarmuje, że do 2050 roku straty ekonomiczne spowodowane niedoborami wody mogą sięgnąć 10–11 miliardów złotych rocznie. Szacuje się, że sama produkcja rolna może spaść o 12–20 procent. Problem jest niezwykle aktualny, co potwierdza lutowy komunikat Państwowego Instytutu Geologicznego, który ostrzegał przed deficytem wód podziemnych zagrażającym zaopatrzeniu mieszkańców w aż siedmiu województwach. W odpowiedzi na te wyzwania, Krajowa Rada Izb Rolniczych oficjalnie wnioskuje o dalsze ułatwienia, w tym o możliwość bezpłatnego poboru wody ze zbiorników wybudowanych ze środków własnych.

Co ciekawe, obecna wiosna stwarza wyjątkową okazję do działania i przygotowania się na letnie miesiące. Hydrolog prof. Paweł Rowiński prognozuje, że dzięki opadom w styczniu i lutym mamy do czynienia z pierwszym od wielu lat początkiem wiosny bez suszy hydrologicznej w kraju. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), powolne topnienie pokrywy śnieżnej może zapewnić idealne warunki do nawodnienia gleby i napełnienia nowo powstałych zbiorników. Pilną potrzebę magazynowania wody podkreślają jednak dane z bieżącego miesiąca. Jak podaje IMGW-PIB, na znacznym obszarze Polski spadło zaledwie od 0 do 5% marcowej normy opadowej. Warto pamiętać, że zbiorniki retencyjne, co często akcentuje program Wód Polskich „Stop Suszy”, odgrywają podwójną rolę: nie tylko łagodzą skutki suszy, ale także chronią przed lokalnymi podtopieniami, spowalniając spływ wody podczas gwałtownych ulew.

PTNW - Miłosz Bembinow