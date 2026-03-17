Analiza Krajowej Rady Agroturystyki ujawnia, że dobrze zorganizowana agroturystyka edukacyjna może przynieść nawet 40 tysięcy złotych rocznie

Kluczowym wymogiem dla zagród edukacyjnych, na który zwracają uwagę szkoły, jest przede wszystkim certyfikowane bezpieczeństwo

Eksperci Związku Miast Polskich wskazują, że placówki oświatowe odrzucają oferty gospodarstw bez odpowiednich atestów i certyfikatów

Brak odpowiedniego przygotowania przed kwietniem może oznaczać utratę dochodów z całego sezonu wycieczek szkolnych

Wymogi dla zagród edukacyjnych. Dlaczego bezpieczeństwo jest kluczowe?

Połowa marca to dla właścicieli zagród edukacyjnych sygnał, że najwyższy czas dopiąć wszystko na ostatni guzik przed zbliżającym się sezonem. Z kalendarza opublikowanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej wynika, że największy ruch wycieczek szkolnych zaczyna się już w kwietniu i trwa nieprzerwanie do czerwca. Oznacza to, że pozostały dosłownie dwa tygodnie na ukończenie wszelkich prac modernizacyjnych i przygotowawczych. Jak podkreśla Polska Organizacja Turystyki Wiejskiej, absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo. To właśnie ono jest często kluczowym warunkiem, jaki stawiają szkoły przy wyborze miejsca. Warto więc zadbać o solidne ogrodzenie terenu, łatwy dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz czyste i funkcjonalne toalety. Nie można też zapomnieć o odpowiednim przygotowaniu stref edukacyjnych, takich jak bezpieczne wybiegi dla zwierząt, czytelne ścieżki dydaktyczne oraz wygodny dojazd i parking dla autokarów.

Zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa mogą okazać się kosztownym błędem. Zgodnie z rekomendacjami Związku Miast Polskich, wiele placówek oświatowych z góry odrzuca oferty gospodarstw, które nie mogą pochwalić się odpowiednimi certyfikatami. Inwestycja w bezpieczeństwo nie jest więc tylko dodatkowym atutem, ale fundamentem, który decyduje o zdobyciu klientów. Brak odpowiedniego przygotowania może oznaczać stratę przychodów z całego wiosennego sezonu, a jest to jeden z najbardziej dochodowych okresów w roku. Dlatego modernizację i certyfikację warto potraktować jako podstawę całej działalności, a nie coś, co można odłożyć na później.

Ile można zarobić na agroturystyce edukacyjnej? Dane i statystyki

Dobrze zorganizowana oferta edukacyjna to dla wielu gospodarstw rodzinnych doskonały sposób na dodatkowy zarobek. Pozwala ona uniezależnić się od niepewności i wahań cen na rynkach rolnych. Jak pokazują dane Krajowej Rady Agroturystyki za 2023 rok, jedna wizyta grupy szkolnej, liczącej zazwyczaj od 40 do 50 osób, może przynieść przychód w granicach od 500 do 2000 złotych. W skali całego sezonu, który trwa od kwietnia do października, daje to realną szansę na dodatkowy dochód rzędu od 15 do nawet 40 tysięcy złotych rocznie. Taki zastrzyk gotówki może znacząco podreperować budżet gospodarstwa i otworzyć drogę do dalszych, potrzebnych inwestycji.

Potencjał tego rynku dostrzega coraz więcej osób, co potwierdzają dane Ministerstwa Rolnictwa. Zgodnie z informacjami resortu, w Polsce działa obecnie od 1200 do 1500 gospodarstw agroturystycznych. Szacuje się, że już 30-40% z nich postawiło na specjalizację w ofercie skierowanej właśnie do dzieci i młodzieży szkolnej. Rosnąca popularność tego kierunku pokazuje, że polscy rolnicy widzą w edukacji szansę na dywersyfikację źródeł dochodu i stabilizację finansową. Widać więc wyraźnie, że inwestycja w jakość i bezpieczeństwo to nie tylko formalny wymóg, ale przede wszystkim klucz do skutecznego konkurowania na tym obiecującym i coraz bardziej popularnym rynku.

PTNW Balcerowicz