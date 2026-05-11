Uproszczenie systemu dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych

Rząd planuje zająć się projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jak zapowiada resort rolnictwa, głównym celem zmian jest uproszczenie systemu dopłat do składek, aby stał się on bardziej przejrzysty i zrozumiały dla rolników. Kluczowa modyfikacja zakłada likwidację uzależnienia wysokości wsparcia od klasy posiadanej gleby.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, autor projektu, wskazuje, że obecne przepisy są dla rolników zbyt skomplikowane. W ocenie skutków regulacji podkreślono, że producenci rolni często „nie rozumieją dlaczego otrzymali dopłatę wynoszącą mniej niż 65 proc. składki należnej”. Nowe przepisy mają rozwiązać ten problem, znosząc między innymi obowiązek składania oświadczeń o klasie gleb, na których prowadzone są ubezpieczane uprawy.

Jednolite limity stawek taryfowych niezależne od klasy gleby

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie jednolitych dla wszystkich rolników limitów stawek taryfowych, do których będzie stosowana 65-procentowa dopłata do składki, niezależnie od jakości ziemi. Ma to zapewnić równe traktowanie i przewidywalność systemu. Po nowelizacji limity mają wynosić:

25 proc. sumy ubezpieczenia dla upraw tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz truskawek (obecnie jest to 20, 22 lub 25 proc. w zależności od klasy gleby).

dla upraw tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych oraz truskawek (obecnie jest to 20, 22 lub 25 proc. w zależności od klasy gleby). 15 proc. sumy ubezpieczenia dla pozostałych upraw (obecnie 9, 12 lub 15 proc. w zależności od klasy gleby).

Dopłaty do ubezpieczeń zwierząt gospodarskich i nowych upraw

Projekt po raz pierwszy wprowadza również systemowe dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dopłaty w wysokości 65 proc. kwoty stanowiącej 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku gdy stawka taryfowa przekroczy 0,5 proc. sumy ubezpieczenia. Odpowiadając na postulaty środowiska rolniczego, resort rolnictwa rozszerza też katalog upraw objętych dopłatami o trawy nasienne oraz wierzbę przeznaczoną do wyplatania (wiklinę). Zmiany obejmą również len i konopie włókniste, których definicja plonu głównego zostanie poszerzona o części użytkowane gospodarczo.

Zmiana w mechanizmie wypłaty odszkodowań: franszyza redukcyjna

Istotna modyfikacja dotyczy także mechanizmu wypłaty odszkodowań. Obowiązującą franszyzę integralną ma zastąpić bardziej elastyczna franszyza redukcyjna. W praktyce oznacza to, że o ile obecnie ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniżej określonego progu, o tyle nowe rozwiązanie przewiduje wypłatę odszkodowania w każdej sytuacji. Będzie ono jednak pomniejszone o ustaloną kwotę (od 10 do 35 proc. sumy ubezpieczenia), którą rolnik pokryje z własnych środków. Rekompensatą ma być niższa składka ubezpieczeniowa.

Nowe obowiązki dla ubezpieczycieli i harmonogram zmian

Nowelizacja wprowadza także nowy obowiązek dla zakładów ubezpieczeń, które będą musiały przechowywać dokumentację związaną z umowami przez 10 lat. Zgodnie z harmonogramem prac legislacyjnych, rząd planuje przyjąć projekt jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku.

