Ministerstwo Rolnictwa przesunęło termin wymiany dachów z azbestu w ramach KPO o dwa miesiące, dając rolnikom więcej czasu na skorzystanie z nawet 100% refundacji kosztów.

Równolegle Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad uproszczeniem przepisów dotyczących azbestu.

Tempo usuwania azbestu w Polsce jest niewystarczające – zaledwie 515 tys. ton usunięto dotychczas, a w kraju wciąż zalega około 7 mln ton.

Do skutecznego rozwiązania problemu azbestu potrzebne są dalsze działania systemowe i znacznie większe nakłady finansowe.

Wymiana dachu z azbestu – nowy termin i zasady

Zmiana przepisów dotyczących usuwania azbestu ma istotne znaczenie dla beneficjentów programu KPO. Dotychczas obowiązujący termin – 31 marca 2026 r. – mógł skutkować utratą wsparcia dla tych, którzy nie zdążyliby zakończyć inwestycji na czas.

Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostateczna data została przesunięta - do 1 czerwca 2026 r. Nowe regulacje mają wejść w życie niemal natychmiast po ogłoszeniu, a rolnicy otrzymają dodatkowe dwa miesiące na realizację projektów.

Dopłaty KPO i 100 proc. refundacji kosztów

W ramach programu KPO możliwe jest uzyskanie nawet 100 proc. refundacji kosztów usuwania azbestu. Warunkiem pozostaje jednak dotrzymanie nowego terminu oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych. Zmiana przepisów pozwala uniknąć sytuacji, w której rolnicy musieliby pokrywać pełne koszty inwestycji z własnych środków. To szczególnie istotne przy rosnących cenach materiałów budowlanych i usług.

Kolejne zmiany przepisów dotyczących azbestu

Równolegle nad nowelizacją przepisów pracuje także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Planowane zmiany obejmują uproszczenie obowiązków administracyjnych oraz wprowadzenie możliwości tzw. trwałego zabezpieczenia materiałów zawierających azbest.

Nowe rozwiązania zakładają m.in. jednorazowe składanie deklaracji do urzędów oraz ich aktualizację tylko w przypadku zmian. Dodatkowo przewidziano możliwość pozostawienia niektórych elementów zawierających azbest w konstrukcji budynku lub pod ziemią, bez konieczności ich demontażu.

Skala problemu azbestu w Polsce

Dotychczasowe tempo usuwania azbestu pozostaje niewystarczające. W latach 2024–2025 na ten cel przeznaczono jedynie 141 mln zł, a łączne wydatki wyniosły około 266 mln zł. Pozwoliło to usunąć zaledwie 515 tys. ton odpadów. W skali kraju wciąż zalega około 7 mln ton azbestu, co oznacza, że przy obecnym poziomie finansowania proces oczyszczania może potrwać nawet 140 lat.

PTNW - Miłosz Bembinow