Nie pracują i dostaną ponad 2000 zł! Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od czerwca

Nawet ponad 2000 złotych
Najwyższe świadczenie trafi do osób z najdłuższym stażem pracy. W ich przypadku zasiłek może przekroczyć poziom 2000 zł brutto miesięcznie w pierwszych miesiącach pobierania świadczenia.
Po najnowszej waloryzacji podstawowa kwota zasiłku ma wynosić ok. 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni, a następnie spadnie do około 1400,90 zł brutto.
To wyraźny wzrost względem wcześniejszych stawek.
Nie wszyscy dostaną tyle samo
Wysokość zasiłku nie jest równa dla wszystkich. Kluczowe znaczenie ma staż pracy.
- osoby z krótkim stażem dostają ok. 80 proc. podstawy
- osoby ze średnim stażem – 100 proc.
- najdłużej pracujący mogą liczyć nawet na 120 proc. świadczenia
To właśnie ta ostatnia grupa może liczyć na najwyższe wypłaty – przekraczające 2 tys. zł brutto miesięcznie.
Po trzech miesiącach mniej pieniędzy
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wyższa stawka obowiązuje tylko na początku.
Po 90 dniach zasiłek automatycznie spada – nawet o kilkaset złotych miesięcznie.
To standardowy mechanizm, który obowiązuje od lat i ma motywować do szybszego powrotu na rynek pracy.
Podwyżki co roku. Skąd biorą się wyższe kwoty?
Zasiłek dla bezrobotnych nie jest stały – jego wysokość zmienia się co roku 1 czerwca.
Podstawą jest wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. To właśnie on decyduje o tym, o ile wzrosną świadczenia w danym roku.
W praktyce oznacza to jedno: im wyższe ceny w gospodarce, tym wyższy zasiłek.
Kto może dostać zasiłek?
Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić konkretne warunki. Kluczowy jest staż pracy – minimum 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy.
Bez spełnienia tego wymogu pieniędzy nie będzie – niezależnie od sytuacji życiowej.
