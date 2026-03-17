Nie pracują i dostaną ponad 2000 zł! Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od czerwca

Grażyna Czekalińska
2026-03-17 12:39

To już pewne – od 1 czerwca 2026 roku wzrosną zasiłki dla osób bez pracy. Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych wynika z corocznej waloryzacji i – jak co roku – przełoży się na wyższe przelewy z urzędów pracy. Dla wielu Polaków może to oznaczać realną ulgę w domowym budżecie. Zwłaszcza, że w grę wchodzą kwoty przekraczające nawet 2000 zł brutto.

Ręka trzymająca plik banknotów, w tym 200 złotych, symbolizujących rosnące świadczenia rodzinne i zasiłki, takie jak zasiłek dla bezrobotnych. Dowiedz się więcej o podwyżkach na Super Biznes.

Nawet ponad 2000 złotych 

Najwyższe świadczenie trafi do osób z najdłuższym stażem pracy. W ich przypadku zasiłek może przekroczyć poziom 2000 zł brutto miesięcznie w pierwszych miesiącach pobierania świadczenia.

Po najnowszej waloryzacji podstawowa kwota zasiłku ma wynosić ok. 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni, a następnie spadnie do około 1400,90 zł brutto.

To wyraźny wzrost względem wcześniejszych stawek.

Nie wszyscy dostaną tyle samo

Wysokość zasiłku nie jest równa dla wszystkich. Kluczowe znaczenie ma staż pracy.

  • osoby z krótkim stażem dostają ok. 80 proc. podstawy
  • osoby ze średnim stażem – 100 proc.
  • najdłużej pracujący mogą liczyć nawet na 120 proc. świadczenia

To właśnie ta ostatnia grupa może liczyć na najwyższe wypłaty – przekraczające 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Po trzech miesiącach mniej pieniędzy

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wyższa stawka obowiązuje tylko na początku.

Po 90 dniach zasiłek automatycznie spada – nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

To standardowy mechanizm, który obowiązuje od lat i ma motywować do szybszego powrotu na rynek pracy.

Podwyżki co roku. Skąd biorą się wyższe kwoty?

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest stały – jego wysokość zmienia się co roku 1 czerwca.

Podstawą jest wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. To właśnie on decyduje o tym, o ile wzrosną świadczenia w danym roku.

W praktyce oznacza to jedno: im wyższe ceny w gospodarce, tym wyższy zasiłek.

Kto może dostać zasiłek?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić konkretne warunki. Kluczowy jest staż pracy – minimum 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy.

Bez spełnienia tego wymogu pieniędzy nie będzie – niezależnie od sytuacji życiowej.

Polecany artykuł:

Bezrobocie w Polsce znów rośnie. Prawie milion osób bez zatrudnienia
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Pytanie 1 z 15
Kiedy pytaliście mamę "Kiedy obiad?", odpowiadała:
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
