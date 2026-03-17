Nie pracują i dostaną ponad 2000 zł! Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od czerwca

Nawet ponad 2000 złotych

Najwyższe świadczenie trafi do osób z najdłuższym stażem pracy. W ich przypadku zasiłek może przekroczyć poziom 2000 zł brutto miesięcznie w pierwszych miesiącach pobierania świadczenia.

Po najnowszej waloryzacji podstawowa kwota zasiłku ma wynosić ok. 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni, a następnie spadnie do około 1400,90 zł brutto.

To wyraźny wzrost względem wcześniejszych stawek.

Nie wszyscy dostaną tyle samo

Wysokość zasiłku nie jest równa dla wszystkich. Kluczowe znaczenie ma staż pracy.

osoby z krótkim stażem dostają ok. 80 proc. podstawy

osoby ze średnim stażem – 100 proc.

najdłużej pracujący mogą liczyć nawet na 120 proc. świadczenia

To właśnie ta ostatnia grupa może liczyć na najwyższe wypłaty – przekraczające 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Po trzech miesiącach mniej pieniędzy

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wyższa stawka obowiązuje tylko na początku.

Po 90 dniach zasiłek automatycznie spada – nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

To standardowy mechanizm, który obowiązuje od lat i ma motywować do szybszego powrotu na rynek pracy.

Podwyżki co roku. Skąd biorą się wyższe kwoty?

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest stały – jego wysokość zmienia się co roku 1 czerwca.

Podstawą jest wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. To właśnie on decyduje o tym, o ile wzrosną świadczenia w danym roku.

W praktyce oznacza to jedno: im wyższe ceny w gospodarce, tym wyższy zasiłek.

Kto może dostać zasiłek?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić konkretne warunki. Kluczowy jest staż pracy – minimum 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy.

Bez spełnienia tego wymogu pieniędzy nie będzie – niezależnie od sytuacji życiowej.