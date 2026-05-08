Posiadacze karty Millennium Visa Global zyskują 4 darmowe wejścia do saloników lotniskowych rocznie, bez konieczności opóźnienia lotu czy płacenia 30 euro.

Promocja na darmowe wejścia do saloników obowiązuje od 5 maja aż do 31 grudnia 2026 roku, zapewniając długoterminowy komfort podróży.

Karta oferuje również 0% marży banku za przewalutowanie oraz 5% zwrotu za wydatki podróżne, znacząco obniżając koszty zagranicznych wyjazdów.

To kompleksowe rozwiązanie dla często podróżujących, łączące wygodę w podróży z oszczędnościami na przewalutowaniach i darmowym ubezpieczeniem.

Nowa promocja Banku Millennium: na czym polegają darmowe wejścia do saloników lotniskowych?

Bank Millennium zmienia zasady gry dla podróżujących. Do tej pory, aby wejść do saloniku lotniskowego za darmo z kartą Millennium Visa Global, lot musiał być opóźniony o ponad godzinę. W innym przypadku trzeba było zapłacić 30 euro. Od 5 maja to się zmienia. W ramach nowej oferty, posiadacze karty Millennium Visa Global otrzymają cztery darmowe wejścia do saloników lotniskowych w ciągu roku.

Co to w praktyce oznacza? Koniec z nerwowym zerkaniem na tablicę odlotów z nadzieją na opóźnienie i koniec z dodatkowymi opłatami za odrobinę komfortu. Salonik lotniskowy to po prostu wygodne miejsce, gdzie w spokoju można poczekać na samolot. Zamiast siedzieć w hałaśliwym terminalu, można skorzystać z wygodnego fotela, darmowego Wi-Fi, podładować telefon czy laptopa, a także zjeść lekką przekąskę i napić się kawy. To duża wygoda, szczególnie gdy na lotnisku trzeba spędzić kilka godzin.

Karta Millennium Visa Global. Co jeszcze oferuje oprócz darmowych saloników?

Darmowe wejścia do saloników to jednak nie wszystko, co Bank Millennium przygotował dla podróżujących. Karta Millennium Visa Global ma kilka innych funkcji, które mogą się przydać podczas zagranicznych wyjazdów.

Przede wszystkim, karta oferuje:

0% marży banku za przewalutowanie – płacąc za granicą, transakcje są przeliczane bezpośrednio po kursie organizacji Visa, bez dodatkowej marży banku. Mówiąc prościej: nie tracisz na przewalutowaniu, co przy większych wydatkach może dać zauważalne oszczędności.

Darmowe ubezpieczenie podróżne – pakiet Safe Travel jest wliczony w cenę karty, więc nie trzeba pamiętać o wykupieniu osobnej polisy przed każdym wyjazdem.

5% zwrotu za wydatki podróżne – program moneyback obejmuje płatności za bilety lotnicze czy opłaty za autostrady. Bank zwraca 5% wartości tych transakcji.

Dodatkową korzyścią jest brak marży banku za przewalutowanie przy płatnościach kartą Millennium Visa Global za granicą. To rozwiązanie sprawia, że płatności w euro, dolarach czy innych walutach stają się bardziej przejrzyste i przewidywalne.

Dla kogo jest ta oferta i jak długo potrwa promocja?

Jak podkreśla Magdalena Sowa-Kowalska, kierująca Wydziałem Klienta Zamożnego w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium, nowa oferta została stworzona z myślą o osobach, które podróżują często i cenią sobie wygodę. - Millennium Visa Global została stworzona z myślą o klientach, którzy często podróżują i oczekują płynnych, niezawodnych rozwiązań finansowych, niezależnie od miejsca pobytu. Dostęp do saloników lotniskowych, w połączeniu z transparentnymi płatnościami walutowymi oraz benefitami związanymi z podróżowaniem, pozwala naszym klientom skupić się na samej podróży, a nie na kwestiach organizacyjnych.Nowe zasady i darmowe wejścia do saloników LoungeKey to nie jest jednorazowa akcja. Promocja na darmowe saloniki lotniskowe obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku. Klienci banku mają więc sporo czasu, by skorzystać z tej wygody podczas swoich bliższych i dalszych podróży.

