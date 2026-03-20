Sprzedaż Żabki rośnie dynamicznie: Skonsolidowana sprzedaż do klientów końcowych wzrosła o 14,1% do 31,1 mld zł, znacznie przewyższając tempo całego rynku handlu detalicznego.

Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 16% do 4,07 mld zł, a zysk netto o 40,6% do 1 mld zł.

W 2025 roku Żabka otworzyła aż 1394 nowe sklepy, osiągając łączną liczbę 12339 placówek i umacniając swoją pozycję w Europie.

Dynamiczny rozwój, inwestycje w technologię i koncentracja na potrzebach klientów pozwalają firmie zwiększać udziały w rynku.

Mocny wzrost sprzedaży Żabki

Miniony rok był dla Grupy Żabka okresem intensywnego rozwoju, wyraźnie szybszego niż tempo całego rynku handlu detalicznego. Skonsolidowana sprzedaż do klientów końcowych zwiększyła się o 14,1%, osiągając poziom 31,1 mld zł.

Na szczególną uwagę zasługuje także sprzedaż porównywalna (LfL) w Polsce, która wzrosła o 5,3%. Wynik ten wpisuje się w strategię spółki zakładającą stabilny, jednocyfrowy wzrost rok do roku. Co istotne, rezultat został osiągnięty mimo niesprzyjających warunków pogodowych, co pokazuje odporność modelu biznesowego i dopasowanie oferty do potrzeb klientów.

Rekordowa rentowność i zysk netto

Wzrost skali działalności przełożył się również na wyraźną poprawę wyników finansowych. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 4,07 mld zł, co oznacza wzrost o 16% rok do roku.

Na poprawę rentowności wpłynęło kilka kluczowych czynników, w tym rozwój sieci sprzedaży, rosnące przychody oraz efektywne zarządzanie kosztami. Istotną rolę odegrał także segment cyfrowy, który wspierał generowanie dodatkowej wartości.

Jeszcze szybciej rósł zysk netto – skorygowany wynik osiągnął poziom 1,0 mld zł, co oznacza wzrost o 40,6%. Marża zysku netto wyniosła 3,2%, przekraczając wcześniej zakładany próg.

Ekspansja sieci i nowe sklepy

Jednym z filarów sukcesu była konsekwentna ekspansja. W 2025 roku Żabka otworzyła aż 1 394 nowe sklepy, wyraźnie przekraczając cel wynoszący 1 300 placówek.

Na koniec roku sieć liczyła 12 339 sklepów, w tym 173 w Rumunii. Tym samym Grupa umocniła swoją pozycję jako największy ekosystem modern convenience w Europie.

Dynamiczny rozwój zagraniczny, szczególnie na rynku rumuńskim, pokazuje ambicje spółki wykraczające poza Polskę i potwierdza skuteczność przyjętej strategii.

Żabka umacnia pozycję na rynku

Wyniki osiągnięte w 2025 roku pokazują, że Grupa Żabka skutecznie zwiększa swoje udziały w rynku, jednocześnie poprawiając rentowność i skalę działalności. Połączenie rozwoju sieci, inwestycji w technologie oraz koncentracji na potrzebach klientów pozwala firmie utrzymać wysoką dynamikę wzrostu i budować przewagę konkurencyjną.

