Darmowa aktualizacja Performance 2.0 (od 4 maja 2026 r.) zwiększy moc i kontrolę e-bike'ów Bosch Performance Line CX/CX-R, umożliwiając do 120 Nm momentu obrotowego i 600% wspomagania.

Nowe funkcje, takie jak regulowany Extended Boost i Drivetrain Tensioner, zapewnią większą personalizację jazdy i płynniejsze pokonywanie przeszkód w trudnym terenie.

Funkcja Trick Check gamifikuje jazdę, automatycznie mierząc i rejestrując triki rowerzysty, co motywuje do bicia osobistych rekordów.

Superszybka ładowarka 12A Charger (od końca 2026 r.) skróci czas ładowania akumulatorów o prawie trzy razy, pozwalając na szybkie doładowanie i więcej czasu na trasie.

Dzięki aplikacji eBike Flow, użytkownicy sportowych e-bike’ów mogą zwiększyć moment obrotowy jednostek Performance Line CX i Performance Line CX-R do imponujących 120 Nm w dowolnym trybie jazdy. Warto jednak pamiętać, że maksymalna wartość może być ograniczona przez producenta danego roweru. Dodatkowo, system umożliwia zwiększenie maksymalnego poziomu wspomagania, które w wybranych sytuacjach, do prędkości 15 km/h, może osiągnąć nawet 600% wsparcia. To oznacza, że rowerzysta może liczyć na potężne wsparcie w kluczowych momentach, zachowując jednocześnie naturalne odczucie jazdy i pełną kontrolę nad rowerem. Jak podkreśla Claus Fleischer, prezes zarządu Bosch eBike Systems: „Jazda eMTB to ciągłe podejmowanie wyzwań na trasie i radzenie sobie w nowych sytuacjach. Liczy się nie tylko większa moc, ale też sposób, w jaki jest dostarczana w kluczowych momentach.”

Personalizacja jazdy: Extended Boost i Drivetrain Tensioner

Aktualizacja Performance 2.0 wprowadza również innowacyjne rozwiązania pozwalające na jeszcze większą personalizację jazdy i poprawę kontroli w trudnym terenie. Jednym z nich jest regulowany Extended Boost, który zapewnia dodatkowe wsparcie podczas pokonywania przeszkód takich jak korzenie, progi terenowe czy skały, nawet gdy wykonanie pełnego obrotu korbą jest niemożliwe. Od połowy 2026 roku, dzięki nowemu suwakowi w aplikacji Bosch eBike Flow, rowerzyści będą mogli ustawić długość działania Extended Boost osobno dla każdego trybu jazdy. System inteligentnie reaguje na sytuację na trasie, dostosowując długość i dynamikę wspomagania do wysokości i rodzaju przeszkody. Efektem jest płynniejsza jazda i większa kontrola, co ogranicza ryzyko zahaczenia pedałami o podłoże.

Kolejną kluczową nowością jest Drivetrain Tensioner, funkcja zaprojektowana z myślą o maksymalnej kontroli w technicznym terenie. Ta optymalizacja oprogramowania, dostępna od połowy 2026 roku dla jednostek Performance Line CX i Performance Line CX-R, ogranicza luz między silnikiem a tylnym kołem. Dzięki temu jałowy ruch pedałów zostaje zredukowany do minimum, a typowe opóźnienie przy rozpoczęciu pedałowania praktycznie znika. Efektem jest niemal natychmiastowa reakcja napędu – moc generowana przez rowerzystę od razu przekłada się na ruch roweru. To bezpośrednie przeniesienie mocy daje większą kontrolę i pozwala płynniej reagować w trudnych warunkach, na przykład podczas ruszania na progu terenowym albo przyspieszania po wyjściu z ciasnego zakrętu.

Nowe funkcje i akcesoria: Trick Check i superszybka ładowarka 12A

Oprócz zwiększenia mocy i poprawy kontroli, Bosch eBike Systems wprowadza w aktualizacji Performance 2.0 dwie ekscytujące nowości, które urozmaicą doświadczenie jazdy na e-bike’u i skrócą czas spędzany na ładowaniu. Pierwszą z nich jest funkcja Trick Check, która zamienia jazdę w grę, automatycznie rejestrując i mierząc triki rowerzysty. Niezależnie od tego, czy jest to wheelie, manual, stoppie czy skok, system czujników rozpoznaje i zapisuje ich czas trwania, wysokość, odległość lub kąt. Udana sztuczka jest potwierdzana sygnałem dźwiękowym, a ostatnia próba pozostaje widoczna na wyświetlaczu przez osiem sekund, co pozwala na natychmiastową ocenę wyniku. Po zakończeniu jazdy, aplikacja eBike Flow prezentuje podsumowanie najlepszych osobistych rezultatów, motywując do dalszych postępów i bicia własnych rekordów.

Dla tych, którzy cenią sobie każdą minutę spędzoną na trasie, Bosch przygotował również nowy 12A Charger. Ta superszybka ładowarka, dostępna od końca 2026 roku, znacząco skraca przerwy potrzebne na ładowanie akumulatora. Dzięki mocy ładowania około 500 W, ładuje akumulator niemal trzy razy szybciej niż standardowy 4A Charger. Przykładowo, akumulator PowerTube 800 może osiągnąć około 50% naładowania w mniej więcej godzinę. Wysoką wydajność umożliwia nowoczesna technologia GaN, która generuje mniej ciepła, zapewniając efektywne zarządzanie temperaturą. Mimo dużej mocy, ładowarka pozostaje kompaktowa i waży mniej niż 1 kg, co ułatwia jej transport. Dla rowerzystów oznacza to większą swobodę, możliwość szybkiego doładowania akumulatora przed jazdą i więcej czasu na trasie, zamiast przy gniazdku. 12A Charger jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami Bosch działającymi w ramach inteligentnego systemu.

