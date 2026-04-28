Bosch eBike Systems wprowadza aktualizację aplikacji eBike Flow 1.34.

Nowa funkcja "Trick Check" automatycznie rozpoznaje triki takie jak Jumps czy Wheelies.

Aplikacja pozwala teraz na zapisywanie i analizowanie danych tętna ze statystyk jazdy.

SmartphoneGrip Vertical umożliwia użycie smartfona jako pionowego wyświetlacza e-roweru.

Rozszerzono także funkcję eShift dla płynniejszej zmiany przełożeń.

Nowa era e-rowerów: Funkcja "Trick Check" i analiza tętna

Dla wielu miłośników eMTB jazda na szlakach to nie tylko pokonywanie dystansu, ale także doskonalenie techniki i wykonywanie efektownych akrobacji. Dzięki najnowszej aktualizacji aplikacji eBike Flow 1.34 od Bosch eBike Systems, użytkownicy zyskują zupełnie nowe narzędzia do mierzenia i analizowania swoich umiejętności. Centralnym punktem tej aktualizacji jest innowacyjna funkcja "Trick Check", która automatycznie rozpoznaje i rejestruje takie triki jak Jumps (skoki), Wheelies (jazda na tylnym kole), Manuals (jazda na tylnym kole bez pedałowania) oraz Stoppies (podnoszenie tylnego koła).

Podczas wykonywania akrobacji, zaawansowane czujniki w e-rowerze precyzyjnie mierzą kluczowe parametry, takie jak czas trwania triku, jego wysokość, pokonana odległość czy kąt wykonania. Po zakończeniu każdej udanej sztuczki, system potwierdza ją sygnałem dźwiękowym, a przez 8 sekund wyniki są wyświetlane na ekranie. Po zakończeniu jazdy, e-rowerzyści mogą szczegółowo przeanalizować swoje najlepsze osiągnięcia w aplikacji eBike Flow, co pozwala im na bieżąco monitorować postępy i planować dalsze treningi. Funkcja "Trick Check" jest kompatybilna z wybranymi jednostkami napędowymi i wyświetlaczami inteligentnego systemu Bosch, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona użytkowników.

Oprócz "Trick Check", aktualizacja przynosi również znaczące usprawnienia dla sportowo zorientowanych e-rowerzystów. Już wcześniej możliwe było połączenie czujnika tętna z e-rowerem za pomocą Bluetooth, aby śledzić dane na żywo. Teraz jednak, dane tętna są dodatkowo zapisywane w aplikacji eBike Flow, co pozwala na jeszcze dokładniejszą analizę treningu. Po każdej przejażdżce użytkownicy mogą sprawdzić średnie tętno oraz szczegółową krzywą jego przebiegu. Dzięki temu, każdy e-rowerzysta może precyzyjnie ocenić obciążenie organizmu podczas jazdy i zaplanować bardziej efektywne sesje treningowe, dostosowane do swoich indywidualnych celów.

Uchwyt SmartphoneGrip Vertical: Smartfon jako pionowy wyświetlacz

Bosch eBike Systems nie tylko udoskonala oprogramowanie, ale także rozwija ofertę sprzętową, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom użytkowników. Najnowszym przykładem jest wprowadzenie na rynek SmartphoneGrip Vertical, innowacyjnego uchwytu, który pozwala na wykorzystanie smartfona jako pełnoprawnego wyświetlacza e-roweru w formacie portretowym. To rozwiązanie jest idealnie dopasowane do funkcji cyfrowych, które oferuje aplikacja eBike Flow, zapewniając jeszcze większą wygodę i intuicyjność podczas jazdy.

Dzięki SmartphoneGrip Vertical, smartfon staje się centrum dowodzenia e-roweru. Co ważne, podczas jazdy smartfon jest nieustannie ładowany – indukcyjnie lub poprzez port USB-C – bezpośrednio z akumulatora e-roweru. Dzięki temu nie trzeba martwić się o rozładowaną baterię, nawet podczas korzystania z wymagających energetycznie aplikacji nawigacyjnych czy fitnessowych. Ekran Ride w aplikacji eBike Flow wyświetla wszystkie kluczowe dane: od aktualnej prędkości i poziomu naładowania akumulatora, po przewidywany czas przybycia do celu.

Korzystanie ze smartfona w formacie portretowym ma dodatkową zaletę w nawigacji. Pionowe ustawienie ekranu pozwala na wyświetlenie większego odcinka trasy przed rowerzystą, co zwiększa przewidywalność jazdy i ułatwia orientację, zwłaszcza w nieznanym terenie. Uchwyt został zaprojektowany z myślą o trwałości i bezpieczeństwie: dwa solidne zaciski oraz gumowa powłoka zapewniają pewne mocowanie urządzenia, chroniąc je nawet na wyboistych drogach czy szutrowych ścieżkach. Jednocześnie, wszystkie przyciski i porty smartfona pozostają łatwo dostępne.

SmartphoneGrip Vertical jest kompatybilny z istniejącymi uchwytami wyświetlaczy Kiox 300, Kiox 500 i SmartphoneGrip, co ułatwia doposażenie e-roweru. Można go zamontować przed wspornikiem kierownicy, na nim lub obok niego, a także dostosować kąt nachylenia do indywidualnych preferencji rowerzysty. To elastyczne rozwiązanie, które podkreśla dążenie Bosch eBike Systems do integracji nowoczesnych technologii z codziennym użytkowaniem e-rowerów.

Łatwiejsze planowanie tras i płynniejsza zmiana biegów: Inne nowości Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems w najnowszej aktualizacji aplikacji eBike Flow 1.34 zadbał nie tylko o sportowe emocje, ale również o codzienną wygodę i bezpieczeństwo użytkowania e-rowerów. Jedną z praktycznych nowości, która ułatwi planowanie każdej trasy, jest rozbudowana funkcja "Ulubionych". E-rowerzyści mogą teraz dodać do Ulubionych kilka często odwiedzanych miejsc, takich jak dom, praca czy ulubiona kawiarnia, korzystając z nowego przycisku na mapie w menu "Planowanie".

To usprawnienie znacząco przyspiesza rozpoczęcie nawigacji. Trzy z ulubionych miejsc można zapisać jako skróty nawigacyjne, dostępne bezpośrednio z szybkiego menu na ekranie Ride lub na wyświetlaczach Kiox 300, Kiox 400C i Kiox 500. Dzięki temu uruchomienie nawigacji staje się jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne, eliminując konieczność każdorazowego wpisywania adresu. To drobna, ale znacząca zmiana, która poprawia komfort codziennego użytkowania e-roweru.

Kolejnym obszarem, w którym Bosch eBike Systems wprowadza ulepszenia, jest system zmiany przełożeń. Firma rozszerza swoją ofertę zintegrowanych rozwiązań eShift, które teraz obsługują dodatkowo mechaniczne przerzutki w piaście oraz tradycyjne przerzutki wyposażone w rozwiązanie do ręcznej zmiany biegu GS Gearsensor. Jest to szczególnie korzystne dla użytkowników e-rowerów miejskich (eUrban), trekkingowych (eTrekking) oraz miejskich (eCity).

Kluczową zaletą rozszerzenia eShift jest zapewnienie płynniejszej i bardziej komfortowej zmiany przełożeń. W momencie zmiany biegu wspomaganie silnika zostaje na chwilę przerwane. Dzięki temu zmiana jest wyraźnie płynniejsza, co nie tylko zwiększa komfort jazdy, ale także może przyczynić się do zmniejszenia zużycia podzespołów. Dla tych, którzy preferują jazdę bez nadmiernego zastanawiania się nad doborem biegu, na wyświetlaczu może pojawić się rekomendacja optymalnego przełożenia, co dodatkowo usprawnia i uprzyjemnia podróż. Te udoskonalenia potwierdzają zaangażowanie firmy w ciągłe podnoszenie jakości i funkcjonalności swoich systemów dla e-rowerów.

Bosch w Polsce: Rozwój i znaczenie na rynku

Sukcesy Bosch eBike Systems w innowacjach technologicznych są częścią szerszej działalności Grupy Bosch, która od lat dynamicznie rozwija się również w Polsce. Firma jest obecna na polskim rynku od 1992 roku i od tego czasu stale umacnia swoją pozycję, stając się jednym z kluczowych graczy w sektorze technologicznym i przemysłowym. Działalność Grupy Bosch w Polsce reprezentują cztery główne spółki: Robert Bosch, Bosch Rexroth, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego oraz sia Abrasives Polska.

Grupa Bosch prowadzi swoją działalność w pięciu głównych lokalizacjach na terenie Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie. Zatrudnia imponującą liczbę 9 850 pracowników (stan na 31.12.2025 r.), co świadczy o jej znaczącym wkładzie w polski rynek pracy. W 2025 roku, według wstępnych wyników finansowych ze stycznia 2026 roku, Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży w wysokości 7,6 mld zł na rynku krajowym. Łączna sprzedaż, obejmująca obroty spółek nieskonsolidowanych oraz dostawy wewnętrzne do spółek powiązanych, wyniosła aż 13,6 mld zł.

W Polsce zlokalizowanych jest osiem fabryk, cztery centra badawczo-rozwojowe oraz Bosch Digital Hub – centrum kompetencyjne IT. To wszystko pokazuje, że Polska jest dla Grupy Bosch nie tylko rynkiem zbytu, ale także ważnym ośrodkiem produkcyjnym i innowacyjnym. Firma od lat jest doceniana w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom. To zaangażowanie w rozwój kadr i innowacje przekłada się na globalne sukcesy, takie jak najnowsze rozwiązania w systemach dla e-rowerów, które świadczą o nieustannej dążności firmy do doskonałości i wyznaczania nowych standardów w branży.

