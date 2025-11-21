- Pensja Rafała Trzaskowskiego wzrośnie z 18 293 zł do 23 379,10 zł brutto
- Za podwyżką głosowało 34 radnych, 13 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu
- Prezydent otrzyma wyrównanie wynagrodzenia od lipca 2025 roku
- Poprzednia pensja nie zmieniała się od początku kadencji Trzaskowskiego
Ile będzie zarabiał Rafał Trzaskowski po podwyżce
Nowa pensja Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, wyniesie 23 379,10 zł brutto miesięcznie. To wzrost o około 5 tys. zł w porównaniu z dotychczasowym wynagrodzeniem. Rada miasta ustaliła pensję na maksymalnym możliwym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Projekt uchwały przedstawił Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Polityk argumentował, że Warszawa jest największym samorządem w Polsce, a jednocześnie miała najgorzej wynagradzanego prezydenta spośród wszystkich miast wojewódzkich.
Składniki wynagrodzenia prezydenta stolicy
Pensja Rafała Trzaskowskiego składa się z kilku elementów. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 11 680 zł, a dodatek funkcyjny 4 507 zł. Są to maksymalne możliwe stawki określone w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych.
Do tego dochodzi dodatek specjalny w wysokości 30 proc. sumy pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego, czyli 4 856,10 zł. Ostatnim składnikiem jest dodatek stażowy wynoszący 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, co daje 2 336 zł.
Radni PiS i Lewicy przeciwko podwyżce
Dariusz Figura, szef klubu radnych PiS, krytykował sposób wprowadzenia zmian. Podkreślił, że wysokość pensji prezydenta Warszawy warto było przedyskutować z samym zainteresowanym, a nie wprowadzać projekt nagle. Figura zwrócił uwagę, że wynagrodzenie powinno być powiązane z efektami pracy.
Radna Lewicy Martyna Jałoszyńska zaznaczyła problem nieobecności prezydenta na sesjach rady. Według niej uniemożliwia to radnym bezpośrednią rozmowę o problemach warszawiaków. Polityk zwróciła też uwagę, że w budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla pracowników miejskich jednostek.
Poprawa sytuacji finansowej Warszawy uzasadnieniem zmian
Szostakowski wyjaśnił, że wcześniej Trzaskowski sam wnosił o ustalenie wynagrodzenia na poziomie 80 proc. maksymalnej stawki. Powodem była zła sytuacja finansowa miasta. Teraz kondycja budżetu się poprawiła, co zdaniem radnych KO uzasadnia podniesienie pensji do maksimum.
Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie prezydenta stolicy nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej dla osób na kierowniczych stanowiskach państwowych. W 2025 roku wynosi ona 1 878,89 zł, co oznacza limit 21 043,57 zł bez dodatku stażowego.