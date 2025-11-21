Podwyżka dla Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy dostanie ponad 23 tys. zł

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
PAP
PAP
2025-11-21 8:38

Warszawscy radni przegłosowali podwyżkę dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Jego wynagrodzenie wzrośnie o 5 tys. zł do maksymalnej możliwej kwoty. Przeciwko podwyżce głosowali radni, którzy krytykowali sposób wprowadzenia zmian i nieobecność prezydenta na sesjach rady.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w ciemnym garniturze i krawacie, przemawia z mównicy, w tle widoczne flagi. Zdjęcie ilustruje temat podwyżki wynagrodzenia, o której można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: PIOTR GRZYBOWSKI/SUPER EXPRESS Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w ciemnym garniturze i krawacie, przemawia z mównicy, w tle widoczne flagi. Zdjęcie ilustruje temat podwyżki wynagrodzenia, o której można przeczytać na Super Biznes.
  • Pensja Rafała Trzaskowskiego wzrośnie z 18 293 zł do 23 379,10 zł brutto
  • Za podwyżką głosowało 34 radnych, 13 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu
  • Prezydent otrzyma wyrównanie wynagrodzenia od lipca 2025 roku
  • Poprzednia pensja nie zmieniała się od początku kadencji Trzaskowskiego

Ile będzie zarabiał Rafał Trzaskowski po podwyżce

Nowa pensja Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, wyniesie 23 379,10 zł brutto miesięcznie. To wzrost o około 5 tys. zł w porównaniu z dotychczasowym wynagrodzeniem. Rada miasta ustaliła pensję na maksymalnym możliwym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt uchwały przedstawił Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Polityk argumentował, że Warszawa jest największym samorządem w Polsce, a jednocześnie miała najgorzej wynagradzanego prezydenta spośród wszystkich miast wojewódzkich.

Składniki wynagrodzenia prezydenta stolicy

Pensja Rafała Trzaskowskiego składa się z kilku elementów. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 11 680 zł, a dodatek funkcyjny 4 507 zł. Są to maksymalne możliwe stawki określone w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

Do tego dochodzi dodatek specjalny w wysokości 30 proc. sumy pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego, czyli 4 856,10 zł. Ostatnim składnikiem jest dodatek stażowy wynoszący 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, co daje 2 336 zł.

Radni PiS i Lewicy przeciwko podwyżce

Dariusz Figura, szef klubu radnych PiS, krytykował sposób wprowadzenia zmian. Podkreślił, że wysokość pensji prezydenta Warszawy warto było przedyskutować z samym zainteresowanym, a nie wprowadzać projekt nagle. Figura zwrócił uwagę, że wynagrodzenie powinno być powiązane z efektami pracy.

Radna Lewicy Martyna Jałoszyńska zaznaczyła problem nieobecności prezydenta na sesjach rady. Według niej uniemożliwia to radnym bezpośrednią rozmowę o problemach warszawiaków. Polityk zwróciła też uwagę, że w budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla pracowników miejskich jednostek.

Poprawa sytuacji finansowej Warszawy uzasadnieniem zmian

Szostakowski wyjaśnił, że wcześniej Trzaskowski sam wnosił o ustalenie wynagrodzenia na poziomie 80 proc. maksymalnej stawki. Powodem była zła sytuacja finansowa miasta. Teraz kondycja budżetu się poprawiła, co zdaniem radnych KO uzasadnia podniesienie pensji do maksimum.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie prezydenta stolicy nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej dla osób na kierowniczych stanowiskach państwowych. W 2025 roku wynosi ona 1 878,89 zł, co oznacza limit 21 043,57 zł bez dodatku stażowego.

Polecany artykuł:

Majątek Rafała Trzaskowskiego: Nieruchomości warte ponad 2,5 mln złotych i sied…
CZEMU POLACY NIE CHCIELI RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO?
WIELKI QUIZ PRL. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Zmierz się z historią dziarskiego 70-latka?
Pytanie 1 z 20
Kto był pomysłodawcą budowy Pałacu Kultury i Nauki?
QUIZ PRL. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Zmierz się z historią dziarskiego 70-latka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAFAŁ TRZASKOWSKI