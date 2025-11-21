Pensja Rafała Trzaskowskiego wzrośnie z 18 293 zł do 23 379,10 zł brutto

Za podwyżką głosowało 34 radnych, 13 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu

Prezydent otrzyma wyrównanie wynagrodzenia od lipca 2025 roku

Poprzednia pensja nie zmieniała się od początku kadencji Trzaskowskiego

Ile będzie zarabiał Rafał Trzaskowski po podwyżce

Nowa pensja Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, wyniesie 23 379,10 zł brutto miesięcznie. To wzrost o około 5 tys. zł w porównaniu z dotychczasowym wynagrodzeniem. Rada miasta ustaliła pensję na maksymalnym możliwym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt uchwały przedstawił Jarosław Szostakowski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Polityk argumentował, że Warszawa jest największym samorządem w Polsce, a jednocześnie miała najgorzej wynagradzanego prezydenta spośród wszystkich miast wojewódzkich.

Składniki wynagrodzenia prezydenta stolicy

Pensja Rafała Trzaskowskiego składa się z kilku elementów. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 11 680 zł, a dodatek funkcyjny 4 507 zł. Są to maksymalne możliwe stawki określone w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

Do tego dochodzi dodatek specjalny w wysokości 30 proc. sumy pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego, czyli 4 856,10 zł. Ostatnim składnikiem jest dodatek stażowy wynoszący 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, co daje 2 336 zł.

Radni PiS i Lewicy przeciwko podwyżce

Dariusz Figura, szef klubu radnych PiS, krytykował sposób wprowadzenia zmian. Podkreślił, że wysokość pensji prezydenta Warszawy warto było przedyskutować z samym zainteresowanym, a nie wprowadzać projekt nagle. Figura zwrócił uwagę, że wynagrodzenie powinno być powiązane z efektami pracy.

Radna Lewicy Martyna Jałoszyńska zaznaczyła problem nieobecności prezydenta na sesjach rady. Według niej uniemożliwia to radnym bezpośrednią rozmowę o problemach warszawiaków. Polityk zwróciła też uwagę, że w budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla pracowników miejskich jednostek.

Poprawa sytuacji finansowej Warszawy uzasadnieniem zmian

Szostakowski wyjaśnił, że wcześniej Trzaskowski sam wnosił o ustalenie wynagrodzenia na poziomie 80 proc. maksymalnej stawki. Powodem była zła sytuacja finansowa miasta. Teraz kondycja budżetu się poprawiła, co zdaniem radnych KO uzasadnia podniesienie pensji do maksimum.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych maksymalne wynagrodzenie prezydenta stolicy nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej dla osób na kierowniczych stanowiskach państwowych. W 2025 roku wynosi ona 1 878,89 zł, co oznacza limit 21 043,57 zł bez dodatku stażowego.

CZEMU POLACY NIE CHCIELI RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO?