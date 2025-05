Po ponad 100 latach legendarna polska marka zmienia nazwę! Co się stało?

Spis treści

Majątek Rafała Trzaskowskiego odzwierciedla obraz polityka, który dba o stabilność finansową, ale unika ostentacyjnego bogactwa. Kandydat na urząd prezydenta Rafał Trzaskowski konsekwentnie buduje swój stan posiadania w oparciu o nieruchomości, jednocześnie utrzymując zdrowy poziom oszczędności.

Nieruchomości warte ponad 2,5 mln złotych

Trzaskowski wraz z małżonką dysponuje kilkoma lokalami mieszkalnymi o znacznej wartości. Pierwsze mieszkanie o powierzchni 79 m² wyceniane jest na około 1 mln zł. Drugie, większe lokum o powierzchni 103,5 m² (będące częścią lokalu o łącznej powierzchni 126,22 m²) oszacowano na 1,1 mln zł, choć jest ono obciążone hipoteką.

W majątku odrębnym żony kandydata znajduje się dodatkowo mieszkanie o powierzchni 38 m², którego wartość szacunkowa wynosi 350 tys. zł. Para posiada również działkę z domkiem letniskowym w złym stanie technicznym - grunt o powierzchni 919 m² wyceniany na 70 tys. zł stanowi współwłasność w połowie i należy do majątku odrębnego małżonki.

Oszczędności i zarobki prezydenta stolicy

Trzaskowski zgromadził na koncie 124 tys. zł (w tym środki w III filarze emerytalnym), a także niewielkie kwoty w walutach obcych: 1,7 tys. euro oraz zaledwie 4 dolary amerykańskie. Widać tu ostrożne podejście do dywersyfikacji oszczędności.

Od stycznia do 7 maja 2024 roku prezydent stolicy zarobił w ratuszu 63,8 tys. zł. Warto zauważyć, że pensja prezydenta Warszawy znacząco wzrosła w 2022 roku - dzięki decyzji warszawskich radnych wzrosła ona do ponad 18 tysięcy złotych brutto, co oznaczało podwyżkę o prawie 6 tysięcy złotych brutto.

Siedem źródeł dochodu kandydata

Jak wynika z dokumentów, pensja w ratuszu to niejedyne źródło dochodu Trzaskowskiego. Poza pracą w urzędzie miasta, dorabia on jako wykładowca - z tego tytułu w omawianym okresie zarobił 35 250 zł. Otrzymuje również tantiemy z tytułu praw autorskich.

Łącznie kandydat KO dysponuje aż siedmioma różnymi źródłami dochodu, co świadczy o jego aktywności zawodowej wykraczającej poza obowiązki prezydenta stolicy.

Skromny majątek ruchomy Trzaskowskiego

Jeśli chodzi o mienie ruchome, prezydent Warszawy zadeklarował posiadanie samochodu Volvo XC70 z 2011 roku, który stanowi wspólny majątek małżeński. To stosunkowo stary model, wskazujący na pragmatyczne podejście do wydatków.

W oświadczeniu wymieniono również meble antyczne, które prezydent otrzymał w spadku po rodzicach i stanowią jego majątek odrębny (nie podano jednak ich wartości).

Co istotne, kandydat KO nie ma żadnych zaciągniętych pożyczek, kredytów ani innych zobowiązań finansowych, co potwierdza jego rozsądne zarządzanie finansami.

Co mówi majątek o kandydacie?

Majątek Rafała Trzaskowskiego, choć znaczący, nie wskazuje na ekstrawagancję czy nieuzasadnione bogactwo. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdaje się prowadzić zrównoważone finanse, z kilkoma nieruchomościami jako podstawą majątku, umiarkowanymi oszczędnościami oraz skromnym majątkiem ruchomym.

Czy takie podejście do zarządzania własnymi pieniędzmi może być odczytywane jako atut dla osoby ubiegającej się o najwyższy urząd w państwie? Przekonamy się już niedługo w dniu wyborów 18 maja.

