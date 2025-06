Spis treści

Oficjalne ogłoszenie kontraktu nastąpi już w poniedziałek podczas otwarcia Międzynarodowego Salonu Lotniczego w Paryżu. To symboliczne miejsce dla umowy, która ma zacieśnić polsko-francuskie relacje w branży lotniczej.

Airbus kontra Embraer – dlaczego wygrali Europejczycy

Decyzja LOT-u zapadła po intensywnych negocjacjach z dwoma gigantami lotniczymi. Brazylijski Embraer kusił nowoczesną rodziną samolotów E2 i obiecywał uruchomienie montażu w Polsce, co mogłoby stworzyć tysiące miejsc pracy. Ostatecznie jednak przeważyła oferta Airbusa.

Kluczowym czynnikiem okazała się szersza współpraca technologiczna i polityczna oferowana przez europejskiego producenta. Airbus ma już rozbudowaną sieć dostawców w Europie Środkowej i może zapewnić LOT-owi lepsze wsparcie serwisowe oraz szkolenia dla personelu.

Dodatkowym argumentem była większa elastyczność finansowa. Airbus oferuje atrakcyjne warunki leasingu i opcje zakupu, które pozwolą LOT-owi rozłożyć inwestycję w czasie.

A220 – gwiazda krótkodystansowej awiacji

Samolot Airbus A220, wcześniej znany jako Bombardier CS100/CS300, to jedna z najnowocześniejszych maszyn w segmencie 130-160 miejsc. Jego główne atuty to:

Efektywność paliwowa – o 20% niższe zużycie paliwa niż konkurencja

Komfort pasażerów – większe okna, cichsza kabina, lepsza klimatyzacja

Nowoczesna awionika – w pełni cyfrowy kokpit i systemy bezpieczeństwa

Elastyczność operacyjna – możliwość obsługi krótkich i średnich tras

Cena jednego egzemplarza A220 to około 90 milionów dolarów, choć ostateczna kwota zależy od wybranej konfiguracji i pakietu opcji. LOT planuje początkowo zakup około 40 maszyn, z opcją rozszerzenia floty do ponad 80 samolotów.

Centralny Port Komunikacyjny w tle

Nowe samoloty mają kluczowe znaczenie dla planów rozwoju LOT-u. Oprócz wzmocnienia obecnych połączeń regionalnych, A220 będą obsługiwać Centralny Port Komunikacyjny, którego otwarcie zaplanowano na początek lat trzydziestych.

CPK to projekt gigahuba lotniczego między Warszawą a Łodzią, który ma odprawić 34 miliony pasażerów rocznie już w pierwszej fazie. LOT jako narodowy przewoźnik będzie głównym operatorem nowego portu, co wymaga znacznego powiększenia floty.

Samoloty A220 idealnie nadają się do obsługi połączeń z CPK do średnich miast europejskich – od Sztokholmu po Ateny, od Dublina po Bukareszt. To segment rynku, gdzie LOT chce znacząco zwiększyć swoją obecność.

Polityczne znaczenie kontraktu

Wybór Airbusa to również sygnał polityczny. W 2016 roku ówczesny rząd PiS anulował kontrakt na zakup 50 śmigłowców Caracal od Airbusa, co wywołało kryzys w relacjach polsko-francuskich. Francja wycofała się nawet z części umów zbrojeniowych z Polską.

Obecny kontrakt może być pierwszym krokiem do normalizacji relacji. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wielokrotnie podkreślał wagę współpracy z francuskimi partnerami w dziedzinie obronności i technologii.

Airbus to nie tylko producent samolotów cywilnych, ale również jeden z głównych dostawców sprzętu wojskowego dla NATO. Zacieśnienie współpracy z tym koncernem może otworzyć Polsce drogę do udziału w europejskich projektach obronnych, takich jak Future Combat Air System.

Wyzwania przed LOT-em

Mimo spektakularnego kontraktu, LOT stoi przed szeregiem wyzwań. Polska linia lotnicza wciąż odczuwa skutki pandemii COVID-19, która drastycznie ograniczyła ruch pasażerski. Choć sytuacja się poprawia, konkurencja w Europie Środkowej jest bardzo ostra.

Węgierscy konkurenci z Wizz Air agresywnie ekspandują na polskim rynku, oferując tanie połączenia do całej Europy. Ryanair również wzmacnia swoją pozycję na warszawskim Modlinie i innych polskich lotniskach.

LOT musi więc nie tylko odebrać nowe samoloty, ale również skutecznie je wykorzystać. Kluczowe będzie rozwijanie połączeń długodystansowych z Azją i Ameryką Północną, gdzie LOT ma większe szanse na rentowność niż w segmencie tanich linii.

Branża lotnicza w Polsce

Kontrakt LOT-u z Airbusem to dobra wiadomość dla całej polskiej branży lotniczej. Nasz kraj ma już kilkunastu dostawców komponentów dla Airbusa, m.in. fabrykę Pratt & Whitney w Rzeszowie produkującą silniki do A220.

Rozbudowa floty LOT-u może przyciągnąć kolejne inwestycje zagraniczne w sektorze MRO (maintenance, repair, overhaul). Polska ma potencjał, by stać się regionalnym centrum serwisowym dla samolotów Airbus w Europie Środkowej.

Kluczowe kwestie:

Kontrakt LOT-Airbus na około 40 samolotów A220 to największa inwestycja w historii polskiego przewoźnika , o wartości sięgającej kilku miliardów dolarów przy pełnej realizacji opcji zakupu.

, o wartości sięgającej kilku miliardów dolarów przy pełnej realizacji opcji zakupu. Wybór europejskiego producenta oznacza polityczne zbliżenie Polski z Francją po dziewięciu latach napięć wywołanych anulowaniem kontraktu na śmigłowce Caracal.

po dziewięciu latach napięć wywołanych anulowaniem kontraktu na śmigłowce Caracal. Nowoczesne samoloty A220 mają obsługiwać nie tylko obecne połączenia LOT-u, ale przede wszystkim przyszły Centralny Port Komunikacyjny planowany na lata trzydzieste .

. Airbus pokonał brazylijskiego Embraera dzięki szerszej ofercie współpracy technologicznej i politycznej oraz większej elastyczności finansowej w strukturze transakcji.

dzięki szerszej ofercie współpracy technologicznej i politycznej oraz większej elastyczności finansowej w strukturze transakcji. Sukces kontraktu będzie zależeć od skutecznego wykorzystania nowych maszyn w walce z tanimi liniami lotniczymi i rozwijania rentownych połączeń długodystansowych z Azją i Ameryką Północną.

