Ekstra 250 zł do emerytury Polaków! Przelewy jeszcze przed 14 sierpnia

Polski Fundusz Rozwoju przekazał blisko 30 mln zł na wpłaty powitalne dla uczestników PPK

Pieniądze trafią do 119 tysięcy osób, a na kontach znajdą się najpóźniej do 14 sierpnia

Wpłata powitalna w wysokości 250 zł przysługuje uczestnikom PPK, którzy spełnili określone warunki, co świadczy o rosnącej popularności programu

Prawie 30 mln zł dla uczestników PPK. Kto i kiedy dostanie pieniądze?

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą spodziewać się dodatkowych pieniędzy na swoich kontach oszczędnościowych. Polski Fundusz Rozwoju, który nadzoruje program, poinformował o przekazaniu instytucjom finansowym 29,8 mln zł tytułem tak zwanych wpłat powitalnych za drugi kwartał tego roku. Środki te stanowią jednorazowy bonus dla osób, które niedawno dołączyły do programu i spełniły określone warunki. Wsparcie finansowe trafi do 119 tysięcy osób. To znaczący wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2025 roku, kiedy to bonus otrzymało 93,5 tys. uczestników na łączną kwotę 23,4 mln zł. Według PFR, rosnąca liczba beneficjentów świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu tą formą oszczędzania na emeryturę. Proces przekazywania środków jest precyzyjnie uregulowany, co gwarantuje terminowość wypłat.

- W terminie 15 dni od zakończenia kwartału, PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o łącznej liczbie uczestników PPK, którzy nabyli do niej uprawnienie, na podstawie danych z Ewidencji PPK. Następnie, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje wpłatę powitalną uczestnikowi PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, za pośrednictwem PFR. Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału – czytamy w komunikacie Polskiego Funduszu Rozwoju.

WAŻNE: Oznacza to, że wpłata powitalna za drugi kwartał 2025 r. pojawi się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił przesłanki do jej otrzymania, najpóźniej 14 sierpnia.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wpłatę powitalną?

Nie każdy uczestnik programu otrzyma dodatkowe środki automatycznie. Prawo do jednorazowego bonusu jest ściśle określone w przepisach. Jednorazowa wpłata powitalna, finansowana w całości z Funduszu Pracy, wynosi 250 zł. Aby pieniądze trafiły na indywidualny rachunek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, trzeba spełnić łącznie dwa podstawowe warunki:

posiadać status uczestnika PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe,

dokonać w tym okresie wpłat podstawowych na swoje konto PPK za co najmniej trzy miesiące.

Dopiero po spełnieniu tych przesłanek uczestnik nabywa prawo do bonusu, który jest mu przyznawany w kolejnym kwartale. PFR weryfikuje dane i przekazuje je do ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy pracy, które zleca wypłatę środków.

Popularność PPK w Polsce rośnie. Jakie są najnowsze dane?

Dane dotyczące wpłat powitalnych to niejedyny dowód na rosnące zainteresowanie programem dobrowolnego oszczędzania. Rosnąca popularność Pracowniczych Planów Kapitałowych znajduje potwierdzenie w najnowszych danych, według których liczba uczestników programu zbliża się już do 4 milionów. To wyraźny wzrost w porównaniu do początku roku, gdy w PPK oszczędzało 3,77 mln osób.

Obecnie partycypacja w programie w skali całego kraju wynosi 53,72 proc. Najwyższa jest w dużych firmach, które zatrudniają 1000 i więcej pracowników – tam przekracza 80 proc. Co ciekawe, wysoką partycypacją, sięgającą blisko 70 proc., mogą pochwalić się również mikrofirmy. To pokazuje, że Polacy coraz chętniej korzystają z tej formy budowania kapitału na przyszłość.