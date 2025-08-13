Liczba chętnych do służby w policji i Straży Granicznej wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wakaty w Straży Granicznej wynoszą ok. 5%, najwięcej w zachodniej i centralnej Polsce.

W Państwowej Straży Pożarnej wakat kadrowy to również ok. 5%, z największymi brakami w Poznaniu i Opatowie.

W policji wakat wynosi ponad 11%, a największe braki kadrowe dotyczą garnizonów stołecznego, dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, łódzkiego i śląskiego.

Wzrost zainteresowania pracą w Straży Granicznej i Policji. Ale wciąż to za mało

W pierwszym półroczu 2025 roku zarówno Straż Graniczna, jak i policja odnotowały znaczący wzrost liczby osób zainteresowanych podjęciem służby. Pomimo tego, w wielu regionach Polski wciąż brakuje funkcjonariuszy.

Rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej, ppłk Andrzej Juźwiak, poinformował, że na dzień 30 czerwca 2025 roku w SG służyło ponad 15,8 tys. funkcjonariuszy. Plan zatrudnienia na ten rok przewiduje jednak ponad 16,7 tys. osób, co oznacza, że wakat w formacji wynosi około 5%.

Do końca czerwca przyjęto 685 nowych funkcjonariuszy, a planowane jest przyjęcie kolejnych 1,4 tysiąca osób jeszcze w tym roku.

– Najwięcej wakatów występuje w zachodniej i centralnej Polsce, tj. w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej (ok. 12 proc.), który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie oraz w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej (ok. 8 proc.), który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo mazowieckie, łódzkie i kujawsko-pomorskie – wyjaśnił Juźwiak.

Warto podkreślić, że w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba podań o przyjęcie do służby w SG znacząco wzrosła. Do 30 czerwca 2025 roku złożono ich 4 658, podczas gdy w analogicznym okresie 2024 roku było to 2 632. Oznacza to wzrost o 2 026 podań, czyli o ponad 76%! W całym 2024 roku złożono 5 488 podań, w 2023 roku – 4 900, a w 2022 roku – 4 395.

Braki kadrowe w niektórych regionach w Straży Pożarnej

Podobny odsetek wakatów występuje w Państwowej Straży Pożarnej. Kpt. Artur Michałek z Wydziału Prasowego Biura Komendanta Głównego PSP poinformował, że do 30 czerwca 2025 roku w PSP służyło 30 049 strażaków, a limit etatowy wynosił 31 759.

– Po uwzględnieniu konieczności zapewnienia miejsc dla tegorocznych absolwentów szkół PSP liczba wakatów, według stanu na dzień 30 czerwca, wynosi 1 471 – wyjaśnił. Wakat kadrowy w PSP kształtuje się na poziomie około 5%.

Najwięcej wakatów odnotowano w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu (14,81%), Komendzie Powiatowej PSP w Opatowie (14,29%) oraz Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu (14,02%). W sumie, w 24 jednostkach organizacyjnych PSP wakat przekracza 10%.

„5 r. wynosiła 6 793” – dodał Michałek.

Michałek zaznaczył również, że liczba kandydatów do służby jest uzależniona od liczby miejsc, na które ogłaszane są nabory. Z danych zebranych w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 26 czerwca 2025 roku wynika, że średnio na jedno miejsce przypadało 9,38 chętnych.

Największe wakaty są w Policji, ale jest też rekordowe zainteresowanie

Największą liczbę funkcjonariuszy zatrudnia polska policja.

Kom. Mariusz Kurczyk, naczelnik Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, przekazał, że na dzień 1 sierpnia w policji służyło ponad 98 005 funkcjonariuszy. Przy stanie etatowym wynoszącym 110 709, liczba wakatów wyniosła 12 704, co stanowi 11,48%. Większa liczba wakatów wynika m.in. ze zwiększonego stanu etatowego przyznanego policji ustawą modernizacyjną.

Do 15 lipca do służby w policji przyjęto 3 563 osoby, w porównaniu do 2 596 osób w analogicznym okresie 2024 roku. Jednocześnie od początku 2025 roku do 18 lipca policja odnotowała 19 901 podań o przyjęcie do służby, podczas gdy w analogicznym okresie 2024 roku było to 11 496 podań. Oznacza to wzrost o około 73%!

„Od początku roku do 1 lipca br. ze służby odeszło 2 685 funkcjonariuszy. W ubiegłym roku w tym samym okresie odnotowaliśmy 4 905 odejść” – dodał Kurczyk.

Największy procent wakatów odnotowano w garnizonach: stołecznym, dolnośląskim, lubuskim, pomorskim, łódzkim i śląskim.

