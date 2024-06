Policja ma problemy kadrowe. Ponad 15 tys. nieobsadzonych etatów

Co czeka klientów?

Brakuje policjantów do pracy! Ponad 15 tys. wakatów

Dziennik podaje, że w polskiej policji 1 czerwca służyło 93 623 funkcjonariuszy, chociaż stanowisk etatowych było 108 909. Wakatów jest więc ponad 15 tys. (jeszcze niedawno było to 13 tys.), prawie 15 proc. wszystkich stanowisk jest nieobsadzonych. Gazeta zauważa, że w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy przybyło etatów, a ubyło funkcjonariuszy.

Najgorsza sytuacja jest w dużych miastach, szczególnie w Warszawie. "Ściągani są policjanci z całej Polski na staże, ale to i tak jest dramat. Brakuje ludzi na patrole" – powiedział "DGP" jeden z policjantów z Mokotowa.

Policja zachęca większymi wynagrodzeniami

Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny m.in. za policję, przypomniał w rozmowie z dziennikiem, że wynagrodzenia policjantów zostały zwiększone o 20 proc., wyrównano też pierwsze uposażenie policjanta i żołnierza. Wskazał też, że dobiegają końca prace nad ustawą, która ułatwi byłym funkcjonariuszom powrót do służby. "Jednocześnie zwiększamy także liczbę klas mundurowych w szkołach podstawowych. Ich absolwenci będą preferowani przy naborze, a wymagane testy z wiedzy i sprawności będą mogli przejść już w trakcie zajęć w szkole" – powiedział Mroczek. Dodatkowo ma być rozbudowana infrastruktura do szkolenia nowych policjantów.

Dziennik wylicza, że w 2024 r. ze służby odejdzie ok. 5 tys. policjantów, natomiast, według planów, przyjętych zostanie 7 tys., co oznaczałoby roczny wzrost o ok. 2 tys. policjantów.

