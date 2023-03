Praca w policji w Polsce. Brakuje 13 tys. funkcjonariuszy. Ile zarabia policjant?

Dramatyczne braki kadrowe

"Rz" wylicza, że stan etatowy w policji to 107 tys. funkcjonariuszy, a liczba wakatów sięga 13 tys. zgodnie ze stanem na 1 marca tego roku. Najwięcej wolnych miejsc pracy jest w komendzie stołecznej obejmującej Warszawę i okolice, gdzie brakuje 1,9 tys. osób, czyli jednej piątej składu. Niedobory odnotowano również w Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu.

– Jeśli przy obecnym stanie etatowym jest 13 tys. wakatów, to oznacza, że fizycznie w policji pracuje ok. 94 tys. funkcjonariuszy. To niepokojące, ponieważ to stanowczo za mało. Bezpieczny poziom to 100 tys. realnie pracujących – komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" gen. Adam Rapacki, były wiceszef policji i wiceszef MSWiA z lat 2007-2012. Jak podaje "Rz", dorzucanie pieniędzy przez oferowanie podwyżek, dodatków stażowych nic nie dało. W tym roku ze służby odeszło już 6,5 tys. osób, a przyjęto 772 osoby. Efektem jest to, że coraz częściej dochodzi do pospolitych przestępstw, na przykład kradzieży.

Dodatek antyemerytalny nie pomaga

Jak informowaliśmy w Super Biznesie, od 1 marca 2023 roku, obowiązuje tzw. dodatek "antyemerytalny". Dotyczy funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Zgodnie z ustawą obowiązujący już w kilku służbach dodatek motywacyjny po 25 latach obejmie również służby specjalne, KAS i Straż Marszałkowską.

Zgodnie z zapisami ustawy, nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Ustawa przewiduje ponadto wykreślenie z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągnięcia 30 lat wysługi.

Emerytura dla policjantów wstępujących do służby od 2013 r. wynosi 60 proc. średniej pensji wyliczonej z 10 kolejnych wybranych przez funkcjonariusza lat, za 25 lat pracy. Istnieje też możliwość otrzymania dodatku pielęgnacyjnego.

Z kolei sami policjanci mówią, że prestiż zawodu upadł przez to, że są angażowani do zajęć, które ich ośmieszają, jak stanie na wysięgniku czy pilnowanie wejścia do TV

Zarobki w policji:

Komendant Główny Policji 17.865

Zastępca Komendanta Głównego Policji 16.462

Komendant wojewódzki Policji 11.704

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji 9.135

Kierownik referatu 6.078

Detektyw/asystent 5.320

Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4.908

Policjant 4.474

Kursant 1 3.539

Kursant przed ukończeniem 26 roku życia 3.666

Kursant po ukończeniu 26 roku życia 3.582

Źródło:policja.pl