i Autor: Katarzyna Zaremba JAROSLAW SZYMCZYK

Zarobki gen. Szymczyka

Ile zarabia komendant główny policji? Wystrzałowa pensja

Gen. Jarosław Szymczyk komendant główny policji stał się sławny na cały świat. Nie zasłynął jednak ze spektakularnych sukcesów, ale przez wypadek z użyciem granatnika podarowanego przez Ukraińców. I o tym piszą media z całego świata. Można się zastanawiać jak osoba, na wysokim stanowisku w policji, która przynajmniej teoretycznie powinna umieć obchodzić się z bronią i mieć świadomość o ewentualnym zagrożeniu, odpaliła granatnik, w dodatku w komendzie głównej policji. My jednak nie będziemy oceniać pechowca oraz jakości testów nie tylko fizycznych, przy przyjmowaniu do policji i powołań na wysokie stanowiska w tej formacji. Sprawdziliśmy, za to ile zarabia osoba na jego stanowisku i ile zarabiają podlegli mu funkcjonariusze?