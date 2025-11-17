Pepco zamknie 28 z 64 sklepów w Niemczech z powodu strat operacyjnych i braku perspektyw ekonomicznych, redukując zatrudnienie o około 165 osób.

Sklepy przeznaczone do zamknięcia będą prowadzić wyprzedaże likwidacyjne tekstyliów, zabawek i dekoracji aż do początku 2026 roku.

Trudny rynek niemiecki, z silną konkurencją Action i Tedi, ograniczył ambitne plany rozwoju Pepco, pomimo jego sukcesów w innych krajach.

Mimo problemów w Niemczech, polski oddział Pepco zapewnia o stabilnej pozycji i utrzymaniu pozycji lidera na rodzimym rynku.

Zamknięcia sklepów Pepco w Niemczech

Niemiecki oddział sieci znalazł się pod presją po złożeniu przez Pepco Germany GmbH wniosku o postępowanie ochronne w lipcu 2025 roku. Firma tłumaczyła ten krok „operacyjnymi stratami i strukturalnymi wyzwaniami w sieci sklepów”. Efektem analiz jest zamknięcie 28 placówek, które – „z powodu braku perspektyw ekonomicznych” – zakończą działalność po wyprzedaży zapasów.

Restrukturyzacja oznacza redukcję zatrudnienia: pracę straci około 165 z 500 pracowników, a zmiany dotkną także administracji w Berlinie. Spośród 64 niemieckich sklepów tylko 36 uznano za wystarczająco rokujące – będą funkcjonować w odchudzonym, bardziej elastycznym modelu.

Wyprzedaże likwidacyjne Pepco: gdzie i co trafi na promocje?

Sklepy przeznaczone do zamknięcia będą prowadzić sprzedaż do początku 2026 roku, oferując klientom wyprzedaże obejmujące tekstylia, zabawki i dekoracje. Choć pełna lista zamykanych lokalizacji nie została jeszcze podana, wiadomo, że działalność utrzymają m.in. placówki w Oberhausen oraz centrum handlowym Milaneo w Stuttgarcie.

Trudna walka o niemiecki rynek

Choć Pepco dynamicznie rozbudowywało sieć w Europie Środkowo-Wschodniej i zapowiadało nawet 2000 sklepów w Niemczech, rynek okazał się wyjątkowo wymagający. Rosnąca siła konkurentów – zwłaszcza Action i Tedi – ograniczyła możliwości polskiej sieci, mimo jej ponad 4000 placówek w 18 krajach.

Pepco w Polsce: stabilny lider mimo problemów za granicą

Polski oddział firmy uspokaja, że kondycja krajowej sieci pozostaje dobra. „Jesteśmy przekonani, że dzięki odpowiedniemu podejściu będziemy nadal umacniać naszą pozycję lidera rynku w Polsce” – podkreśla biuro prasowe Pepco, cytowane przez dlahandlu.pl.

Złote Laury 2025 - PWR Racing Team