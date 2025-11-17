Ich szklanki miał każdy Polak. Kultowa marka uratowana. Oszałamiająca zbiórka!

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-11-17 9:24

Francuski producent kultowych naczyń Duralex stanął na krawędzi bankructwa. Firma zdecydowała się na desperacki krok - publiczną zbiórkę pieniędzy. Rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Bursztynowa szklanka Duralex o fasetowanych ściankach, stojąca na jasnym obrusie w paski, częściowo oświetlona promieniami słońca. Kultowa marka Duralex uratowana, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Mark_0 Bursztynowa szklanka Duralex o fasetowanych ściankach, stojąca na jasnym obrusie w paski, częściowo oświetlona promieniami słońca. Kultowa marka Duralex uratowana, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Ponad 20 tysięcy darczyńców wsparło Duralex w ciągu kilku godzin
  • Zebrano 19 milionów euro, czterokrotnie więcej niż zakładano
  • Firma może legalnie wykorzystać maksymalnie 5 milionów euro na modernizację
  • Szklanki Duralex były w latach 90. niemal w każdym polskim domu
Super Biznes SE Google News

Duralex zbiera miliony. Francuzi ratują kultową markę

Apel francuskiej firmy Duralex o wsparcie finansowe spotkał się z niespotykanym odzewem. W zaledwie kilka godzin ponad 20 tysięcy osób zadeklarowało pomoc dla producenta legendarnych szklanek. Zebrana podczas zbiórki pieniędzy kwota wyniosła ostatecznie 19 milionów euro.

– Musieliśmy zakończyć zbiórkę, bo zbyt dużo osób chciało nam pomóc – powiedział w radiu RTL dyrektor generalny Francois Merciano.

To czterokrotnie więcej, niż planowano. Francuskie przepisy pozwalają jednak firmie wykorzystać maksymalnie 5 milionów euro z zebranych środków. Pieniądze mają umożliwić modernizację fabryki i powrót do pełnej produkcji.

Szklanki Duralex i kryzys energetyczny. Co poszło nie tak?

W kwietniu 2024 roku Duralex został postawiony w stan upadłości. Przyczyną były spadające obroty i rosnące koszty produkcji. Firma borykała się z miesięcznymi wydatkami na poziomie 2,5 miliona euro.

Prawdziwe problemy zaczęły się w 2022 roku. Po ataku Rosji na Ukrainę wybuchł kryzys energetyczny. Ceny prądu i gazu drastycznie wzrosły. Produkcja została wstrzymana na kilka miesięcy. W 2023 roku obroty firmy spadły o prawie 12 procent.

Nowy właściciel, firma La maison du verre, przejął markę i podjął walkę o jej przetrwanie. Mimo rządowej pomocy sytuacja pozostawała trudna.

Chińska konkurencja i unijne przepisy. Duralex w potrzasku

Firma zmagała się z wieloma wyzwaniami jednocześnie. Brak popytu na produkty, niższe ceny oferowane przez chińskich konkurentów i unijne wymogi środowiskowe. Opłaty za emisję dwutlenku węgla dodatkowo obciążyły budżet producenta.

Duralex działa od 1945 roku. Jego produkty znane są na całym świecie. W Polsce szklanki tej marki były szczególnie popularne w latach 90. Można je było znaleźć niemal w każdym polskim domu.

Firma rozważa uruchomienie drugiej zbiórki. Ma to umożliwić dalszy rozwój działalności i powrót do świetności kultowej marki.

Polecany artykuł:

Słynny polski browar uratowany! Jest decyzja UOKiK
Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek
QUIZ PRL. Kultowe przedmioty PRL-u
Pytanie 1 z 14
Służyła do dogrzewania pomieszczeń jesienią i zimą:
QUIZ PRL. Znane marki Polski ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UPADŁOŚĆ
ZBIÓRKA PIENIĘDZY