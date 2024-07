Nagły wzrost inflacji, najwyższy odczyt w roku! Czy to powrót drożyzny?

Grupa Żywiec uzyskała zgodę UOKiK na sprzedaż słynnego browaru w Leżajsku. To koniec trwających ponad 1,5 roku problemów zakładu. Produkcja piwa w zakładzie należącym do polskiego oddziału Heinekena – Grupy Żywiec – zakończyła się 31 sierpnia 2023 roku. Wniosek w sprawie przejęcie Browaru Leżajsk przez Mycofeast wpłynął do UOKiK 9 kwietnia 2024 roku. Urząd wydał zgodę na przeprowadzenie transakcji 24 czerwca 2024 roku.

Koncentracja przewiduje utworzenie przez MFPL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Grupę Żywiec sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu oraz B.V. Beleggingsmaatschappij Limba z siedzibą w Amsterdamie wspólnego przedsiębiorcy działającego pod firmą Hispaniolan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

MFPL jest spółką celową powstałą w celu realizacji transakcji i należy do grupy kapitałowej, która prowadzi zdywersyfikowaną działalność spółek technologicznych (m.in. biotechnologia) jak i działalność doradczą. Grupa Żywiec należy do Grupy Heineken i prowadzi działalność w zakresie produkcji piwa. JV będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów spożywczych i paszowych.

Kim jest nowy właściciel browaru w Leżajsku?

Poszukiwania nowego właściciela Browaru w Leżajsku trwały długo: -"Bardzo zależało nam na tym, żeby wybrać odpowiedniego partnera, rozumianego w szerokich kategoriach - z jednej strony z potencjałem dla lokalnej społeczności, z drugiej dla nas jako Grupy Żywiec. Podpisaliśmy umowę z firmą Mycofeast, która kupi od nas większość udziałów w spółce zarządzającej majątkiem w browarze Leżajsk - mówił Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec, cytowany przez portalspozywczy.

Spółka Mycofeast Poland - jak podaje Onet - znalazła się w w KRS 1 lutego 2024 roku. Jej głównym udziałowcem i prezesem zarządu jest Antoni Paweł Karśnicki. Mycofeast to przemysłowa firma z branży biotechnologicznej. Zajmuje się fermentacją biomasy w celu pozyskania z niej wysokiej jakości białek, lipidów i składników dla sektora żywności i pasz dla zwierząt.